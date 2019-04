Amministrative2019, Bragaglia presenta la sua lista ai cittadini

CIVITELLA PAGANICO – Un Primo Maggio per farsi conoscere. La lista “Per Civitella Paganico” che candida a sindaco Alessandro Bragaglia sarà presentata domani alle 18 alla Casina di Paganico Una cerimonia che vedrà riuniti i segretari dei tre partiti di centrodestra che sostengono la lista, ma anche i rappresentati della coalizione pronti a dare il sostegno al medico grossetano che ha deciso di mettere la sua esperienza al servizio del comune di Civitella-Paganico dove è conosciuto per aver svolto qui una parte della sua attività professionale.

Bragaglia, insieme ai suoi candidati, già da alcuni giorni sta svolgendo sul territorio la sua campagna elettorale incontrando i cittadini. Nei prossimi giorni verranno organizzati gli incontri pubblici nelle varie frazioni per presentare il programma di governo.

“Sarà una giornata di festa in tutti i sensi – spiega Bragaglia- La presentazione sarà il primo passaggio di una bella sfida che noi contiamo possa essere vincente. La squadra è formata da persone motivate e vogliose di dare il proprio contributo per costruire un futuro sempre migliore per questo territorio che rappresenta un passaggio fondamentale tra il mare e la montagna, ma anche tra la costa e l’interno della Toscana. Un territorio che merita le giuste attenzioni ed un governo del territorio che ne esalti le potenzialità”. Questo l’elenco degli incontri pubblici sul territorio programmati per le ore 21: venerdì 3 maggio a Civitella, venerdì 10 maggio a Pari, sabato 11 maggio a Casal di Pari, venerdì 17 maggio a Monte Antico, sabato 18 maggio a Paganico incontro con i cittadini di Dogana, mercoledì 22 maggio chiusura della campagna elettorale a Paganico.