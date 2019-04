Alviani: «L’olivo idroponico sta soffrendo: opere faraoniche inutili se non si sanno gestire»

SEGGIANO – «Lanciamo un allarme all’Amministrazione comunale e le fondazioni Radici culturali di Seggiano sulle condizioni nelle quali versa l’olivo sospeso-idroponico al Cisternone» è il candidato sindaco a Seggiano Gilberto Alviani a dirlo. «A seguito delle numerose segnalazioni abbiamo proceduto ad effettuare un sopralluogo sul posto, con personale qualificato e dalla verifica della pianta è emerso che l’ulivo versa in pessimo stato salute con evidenti carenze nutrizionali e idriche. Sintomatico di quanto sopra è l’arricciamento ed il caratteristico colore giallo delle foglie. Notiamo inoltre il completo stato di abbandono del volume tecnico pompe con relativo sportello di protezione distrutto. In ragione di quanto sopra chiediamo se ad oggi sono attivi e se lo sono stati in passato, tutti i dispositivi tecnici-irroratori di sostanze nutrizionali ed acqua, atti a garantire la corretta sopravvivenza della pianta. Come abbiamo detto più volte inutile fare opere faraoniche se poi non si sanno gestire».

Alviani ricorda poi la prossima presentazione della propria lista, domenica 5 maggio alla Pescina in un evento dedicato alla categoria venatoria a cui sarà presente il consigliere regionale Roberto Salvini. «Con grande soddisfazione comunico la composizione della lista Lega a Seggiano: Alessio Santella, attuale consigliere di opposizione, il quale ha aderito come indipendente al nostro progetto; Marzio Borri pubblico dipendente presso l’amministrazione provinciale; Nello Braccianti capitano di un importante istituto di vigilanza ora in pensione; Walter Tamburelli coltivatore diretto e amministratore delegato di una società agricola Antonia Lattanzio insegnate in pensione adesso attiva nel sociale; Francesca Alessi operaia con la passione della cucina; Graziano Giallini commerciante; Alessandra Vichi insegnante in una scuola materna».