Al  via la 3ª edizione della pesca alla spigola “Branzino The Challenge”

GROSSETO – Tutto pronto per la terza edizione della Competizione Sportiva Internazionale dedicata alla spigola “Branzino The Challenge” in programma per il prossimo weekend nella laguna di Orbetello. Grande l’attesa per la singolare Cena di Gala firmata dallo chef Moreno Cardone che metterà nel piatto i sapori della laguna e del mare con i profumi della costa della Maremma. Le ricette, realizzate per l’occasione, saranno un trionfo di colori e di sapori a cominciare dall’antipasto, un’insalata di polpo su specchio di crema di patate e fiori eduli e filetto di spigola della laguna affumicato. Si proseguirà con agnolotti ripieni di Cefalo di laguna con crema di gamberi di mare e bottarga; involtini di spigola agli aromi di macchia mediterranea su vellutata di zucchine per chiudere con un semifreddo di vaniglia e menta con passatina di fragole.

La cena, che si svolgerà grazie alla collaborazione de I Pescatori di Orbetello nella scuderia ottocentesca, completamente restaurata e trasformata in un particolare ristorante, darà il benvenuto ufficiale ai centotrenta iscritti a “Branzino The Challenge”, molti dei quali provenienti da Francia, Romania, Slovenia, Spagna, Isole Canarie e da diverse regioni Italiane. La terza edizione di Branzino “The Challenge” patrocinata (e in parte finanziata) dall’amministrazione comunale di Orbetello, è organizzata da Insidefishing e Galaxy Kayaks con la collaborazione di diverse realtà del territorio, La cooperativa dei Pescatori, i Canottieri di Orbetello e il Consorzio Welcome Maremma. Oltre all’Official Global Partner della manifestazione Galaxy Kayaks, altre affermate aziende di settore hanno voluto affiancare il loro nome a Branzino The Challenge; sponsor ufficiali le società Tubertini, Old Captain, T3 Distribution, Pure Fishing, Daiwa, Garmin Italia e Ozone Kayak, alcune delle quali presenti durante i tre giorni con gli ultimi ritrovati in fatto di pesca sportiva. Base operativa di Branzino The Challenge la piattaforma del circolo canottieri di Orbetello, alle porte della città, dove sarà allestita l’area espositiva, lì partner e sponsor organizzeranno attività dimostrative rivolte al pubblico.