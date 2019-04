Un weekend di risultati importanti per gli atleti del Team Marathon Bike

GROSSETO – Una settimana decisamente intensa e frastagliata per i podisti e ciclisti del Marathon bike, impegnati un in giro per l’Italia e non solo, con podi e prestazioni di assolutorilievo. Si parte dalla 100 miglia del Tuscany Crossing di Castiglione D’Orcia, dove gli ultra maratoneti Massimo Taliani e Maurizio Agnoletti, hanno messo in bacheca un altro prezioso riconoscimento portando a termine gli oltre 160 chilometri del tragitto . I due atleti, non nuovi a queste imprese, si sono cimentati su un percorso suggestivo ricavato in Val D’Orcia che ha toccato i principali paesi a partire da Pienza, San Quirico, Montalcino. I tempi impiegati da Agnoletti e Taliani sono stati rispettivamente 27 ore e 30 minuti per il primo e 29 ore e 4 minuti per il secondo.

Sempre a Castiglione D’Orcia eccellente prova nella 15 chilometri per Luigi Cheli che ha sfiorato la vittoria arrivando secondo al traguardo dopo una prova maiuscola. Si muove ancora la casella delle vittorie assolute per la squadra grossetana, con l’affermazione della podista Micaela Brusa arrivata prima tra le donne alla Bolgheri Run di 18 chilometri. Sempre nel settore del podismo tre primi posti di categoria per Gaia e Angelica Monestiroli e Nicoletta Cristoferi impegnate alla 13 chilometri della “Appia Run” di Roma.

Conclude con successo la sua quinta maratona Catia Gonnelli, che a Zurigo nei 42 chilometri e 195 metri, fermava il cronometro dopo 3h50’37”, mentre alla sua prima esperienza sulla mezza maratona, Paolo Bischeri a Padova, chiudeva la in 1h47’54.

Passando al ciclismo targato Marathon Bike, ancora un secondo posto assoluto ( il quarto quest’anno) per Francesco Bacci che veniva battuto solo dal fiorentino Marco Pastacaldi nella medio fondo di Castiglione della Pescaia. Sempre in quella manifestazione buono il risultato ottenuto dal castiglionese Adriano Nocciolini che vinceva la propria categoria. Per finire anche un risultato degno di cronaca arriva dallamountain bike. Il portosantostefanese Claudio Fanciulli, alla prima stagione con il Marathon Bike, si piazzava terzo assoluto a Vetralla.