Tornano i campi estivi per bambini promossi dal Comune: aperte le iscrizioni

ROCCASTRADA – «In vista dell’estate a Roccastrada tornano le attività estive per i più piccoli! a farlo sapere l’Ente in una nota.

«L’iniziativa – spiega la nota – promossa da Comune e Coeso, Società della Salute dell’area grossetana, è rivolta a bambini di età compresa fra 6 e 14 anni, che saranno coinvolti in giochi, animazione ed escursioni alla scoperta del territorio dal 24 giugno al 26 luglio e dal 29 luglio al 30 agosto, con due turni aperti fino a un massimo di 38 partecipanti ciascuno. Le iscrizioni sono già aperte e devono essere presentate entro il 10 giugno per partecipare al primo turno ed entro il 15 luglio per il secondo turno».

«Le attività – illustra l’ENte – riprenderanno la formula degli ultimi anni e proporranno attività nel Centro giovanile “Kaos Kreativo” il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, mentre il martedì e il giovedì sarà la volta di escursioni e visite guidate in aziende, parchi e aree marittime del territorio roccastradino e maremmano con orario dalle ore 8.30 alle ore 18.30. La quota di partecipazione comprende il trasporto con accompagnatori, le attività ludiche ed educative, l’assicurazione e il materiale didattico e sarà modulata in base al valore Isee con riduzioni per valori compresi fra 3 mila e 25 mila euro ed esenzione totale per valori inferiori a 3 mila euro. Le domande saranno ritenute complete e valide solo se sarà allegata la ricevuta del pagamento».

«Anche quest’anno – dice ancora la nota – con la collaborazione del CoeSo SdS, si rinnova il servizio di attività estive rivolte ai ragazzi per andare incontro alle esigenze delle famiglie che spesso, nel periodo di chiusura della scuola, incontrano maggiori difficoltà nel conciliare i tempi di lavoro e la gestione dei figli. Queste iniziative vanno ad affiancare il sostegno del diritto allo studio e della parità di accesso per tutti gli alunni ai servizi scolastici e alle opportunità formative. E’ in corso di predisposizione anche un progetto di servizio estivo per i bambini più piccoli, fino a 6 anni di età, per il quale presto verranno comunicate le necessarie informazioni per l’adesione».

Informazioni. Le iscrizioni devono essere presentate presso lo Sportello socio-educativo del Coeso Sds, al piano terra del Palazzo comunale di Roccastrada, oppure via posta certificata, all’indirizzo sdsgrosseto@pec.it, compilando il modulo disponibile sui siti www.coesoareagr.it e www.comune.roccastrada.gr.it, presso lo Sportello socio-educativo del Coeso Sds. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare anche il numero 0564-561244.