«Stop alle posate di plastica negli esercizi pubblici»: così la città diventa sempre più plastic free

FOLLONICA – «Prosegue il percorso per rendere la città totalmente plastic free: approvate ulteriori azioni virtuose per bandire l’uso della plastica presso gli stabilimenti balneari e i pubblici esercizi incentivando l’uso, al posto dei piatti, bicchieri, posate e cannucce di plastica, di quelle costituite da materiali vegetali e compostabili, da poter gettare nell’organico» a farlo sapere il Comune in una nota.

«Sono state approvate ulteriori azioni virtuose, da attuare a seguito della sottoscrizione di specifico protocollo di intesa che sarà curato dall’ufficio ambiente. Il fine è quello di bandire l’uso della plastica presso gli stabilimenti balneari, i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e gli esercizi commerciali, in modo che non possano più essere utilizzati piatti, bicchieri posate e cannucce in materiali non biodegradabili».

«Si intende incentivare inoltre – aggiunge la nota – la vendita e l’uso, al posto dei piatti, bicchieri, posate e cannucce di plastica, di quelle costituite da materiali vegetali e compostabili, da poter gettare nell’organico e introdurre negli immobili comunali del palazzetto dello sport, pista Armeni, piscina comunale concessi in uso ad associazioni sportive, ove si registra quotidianamente un elevato consumo di acqua in bottiglia prelevata da distributori automatici, l’istallazione di osmotizzatori da collegare direttamente alla linea dell’acqua potabile, per l’eliminazione definitiva delle bottiglie di plastica attualmente in uso per mezzo dei distributori automatici».

«Questo – conclude la nota dell’Ente – è un ulteriore passo in avanti verso la riduzione dell’uso della plastica, progetto che comprende anche l’ installazione delle case per l’acqua».