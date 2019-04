«Settemila cittadini senza servizi sanitari». Forza Italia lancia l’allarme

FOLLONICA – «Una delle priorità del programma del centrodestra riguarda l’apertura di un ambulatorio pediatrico a Follonica. Una battaglia che Forza Italia porta avanti oramai da anni: dopo la raccolta di ben 7mila firme con la quale abbiamo richiesto assieme a gran parte della cittadinanza all’azienda sanitaria l’implementazione del servizio pediatrico follonichese, l’Asl ha solamente introdotto il terzo pediatria a Follonica, non ascoltando le nostre istanze». Così si legge nella nota di Forza Italia Follonica.

«Non basta. Le famiglie del Golfo, ma anche i turisti abituali, e non, che arrivano d’estate nella nostra città, sanno bene quanto sia fondamentale avere a disposizione h24 e tutti i giorni della settimana un medico che possa occuparsi dei bambini al Centro sanitario di viale Europa. Attualmente invece i genitori sono costretti a rivolgersi al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia di Grosseto: più di 40 chilometri di distanza da percorrere con bambini sofferenti».

«Una situazione insostenibile, pur sottolineando la professionalità del personale sanitario del presidio grossetano. D’estate la questione si complica visto che a Follonica le presenze quintuplicano per un turismo balneare che vede l’arrivo di moltissime famiglie in città. Per questo ci impegniamo sin da adesso a portare all’attenzione dell’azienda sanitaria l’esigenza di aprire a Follonica un ambulatorio pediatrico che sia a disposizione ogni giorno nel presidio sanitario di viale Europa, che venga implementato durante il periodo estivo. Faremo tutto quanto in nostro potere per dare finalmente una risposta alle famiglie follonichesi e ai turisti perché la salute dei piccoli deve essere una priorità per un’Amministrazione comunale che si rispetti».