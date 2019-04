Ragazza travolta alla stazione: treni in ritardo di oltre un’ora

GROSSETO – Sono in ritardo di oltre un’ora i treni in arrivo da Roma verso nord. Sono molti i pendolari che, in attesa alla stazione per tornare a casa, stanno lamentando disagi. Purtroppo il ritardo è dovuto ad un incidente mortale avvenuto alla stazione di Marina di Cerveteri, nel Lazio.

Una ragazza di 21 anni è stata investita, verso le 17.30 di questo pomeriggio, dal treno Intercity 511 proveniente da Torino Porta Nuova e diretto a Salerno.