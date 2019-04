AMIATA – Temperature a picco anche in pianura e un’abbondante nevicata sulla Vetta. L’inverno sembra non voler abbandonare la provincia di Grosseto, e la l’Amiata è di nuovo bianco. Diversi centimetri di neve, come testimoniano anche alcuni video che stanno girando sui social (quello che vedete è stato girato ad Abbadia San Salvatore, nel versante senese della montagna, in vetta).

Tanto da far diffondere, nel pomeriggio, la notizia che gli impianti sarebbero stati aperti anche il primo maggio, per un insolita festa dei lavoratori sugli sci. Notizia questa smentita per dall’Isa, la società che gestisce gli impianti che precisa: «Gli impianti sono già in fase di revisione e non possono essere riaperti. Tra l’altro tra due tre giorni verrà la ditta per la manutenzione, inoltre la neve di maggio è solitamente di breve durata». Se però la neve dovesse durare, con o senza impianti aperti, potrebbe essere comunque un modo alternativo di trascorrere il Primo maggio.