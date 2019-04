Primo maggio: supermercati aperti in città il giorno della festa. Ecco quali sono

GROSSETO – Supermercati aperti in città il giorno della festa dei lavoratori: saranno chiusi solo il Maremà, tutti i punti vendita Unicoop Tirreno e alcuni punti vendita Simply.

Ecco nel dettaglio quali negozi sono aperti e con quali orari:

Il centro commerciale Aurelia Antica sarà regolarmente aperto dalle 8.30 alle 21.00, sia il supermercato Conad che i negozi in galleria. Anche gli altri due punti vendita Conad, in via Senegal e in via Clodia, saranno aperti rispettivamente dalle 8 alle 20.45 e dalle 8 alle 20.30.

Aperti anche i due punti vendita Pam, quello di via del Sabotino dalle 8.30 alle 20.30 e quello di via De Barberi dalle 8.30 alle 20. I due supermercati EuroSpin, in via Teano e in via Smeraldo, rimarranno aperti dalle 8.30 fino alle 13.30 e riapriranno alle 15.30 fino alle 20. Orario continuato per Emi, in via Aurelia Nord, dalle 8 alle 20, e anche per il negozio Lidl di via Stati Uniti d’America, aperto dalle 8.30 alle 20.30. Orario spezzato per il negozio Lidl di piazza Marconi, aperto dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30.

Rimarranno aperti anche alcuni punti vendita Simply: il negozio in via Scansanese farà orario non stop dalle 8 alle 21, come quello di via Grossetana a Marina di Grosseto che sarà aperto dalle 8 alle 20. I negozi di via Fiume e di via Coclite saranno aperti dalle 08.30 alle 13, quello di piazza Lulli dalle 8.30 alle 12.30. Anche il Todis sarà aperto soltanto la mattina, dalle 8 alle 13.