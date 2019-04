La nazionale dei veterinari trionfa in Maremma nel quadrangolare della sanità

FOLLONICA – I Veterinari hanno vinto la 22esima edizione del quadrangolare della sanità, disputato negli impianti Capannino e Baldaccheri di Follonica.

La formazione del presidente Stefano Biondi, organizzatore dell’evento, è tornata al successo dopo otto anni, nel torneo che fin dal 1997 mette di fronte le nazionali dei veterinari, dei biologi, dei medici e dei farmacisti. “Volevamo vincere e ci siamo riusciti – afferma il presidente Biondi – ma questa manifestazione per noi e gli altri professionisti è ovviamente tanto altro. Un modo per unire tante persone che giungono dall’intera penisola, le loro famiglie. Ogni volta organizziamo dei momenti di studio e di confronto, quest’anno abbiamo riflettuto sulla resistenza agli antibiotici. E poi c’è la solidarietà, con i proventi raccolti durante la manifestazione che saranno devoluti a un’associazione del territorio che ci indicherà il sindaco Benini”. Primo cittadino che era presente alle premiazioni, avvenute dopo la tre giorni di partite, in un clima di festa. L’organizzazione è stata in collaborazione con la Uisp di Grosseto, che ha fornito le terne arbitrali per le sei partite disputate.

“Ci ha fatto piacere partecipare a un evento così prestigioso – afferma il presidente Sergio Perugini, che ha premiato le squadre assieme al sindaco – che unisce lo sport alla solidarietà e alla promozione del territorio, visto che un centinaio di atleti, con famiglie al seguito, sono stati presenti in Maremma”.

I Veterinari hanno chiuso il quadrangolare a punteggio pieno. Nella prima partita la squadra di mister Abrami ha superato 2-1 i biologi (gol di Cotti e Vencato per i Veterinari,di Bucci per la nazionale guidata da Canali), poi con una rete del centravanti Tiberi si è imposta 1-0 sui Farmacisti, infine ha battuto 2-0 i Medici con le reti di Frola e Albanese. Per i Biologi, secondi con 6 punti, è stato fatale il ko nel primo match: ai biancorossi non sono bastati il 4-1 sui Farmacisti e il 2-1 sui Medici. Nell’altro match i Medici hanno piegato 2-0 i Farmacisti.