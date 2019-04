Il Tc Manetti sbanca Pisa in rimonta: grossetane a bersaglio

GROSSETO – “Nonostante la sconfitta nella prima partita, le ragazze sono state brave a restare tranquille e concentrate riuscendo così a vincere i restanti incontri e portare a casa la vittoria”. Commenta così il capitano Michela Palma dopo il successo per 2 a 1 del Tc Manetti sul Tc Pisa nella terza giornata della fase interprovinciale della Coppa delle Torri.

Il pomeriggio non era cominciato bene per il team grossetano dopo la vittoria nel primo singolare di Valeria Micheletti su Eleonora Francia. Giornata storta per la giocatrice manettiana che non è riuscita ad entrare in partita agevolando così il compito dell’avversaria che si è aggiudicata velocemente l’incontro con il punteggio di 6/1 6/0. Ci pensava però Laura Lozzi a portare il punto del pareggio per la formazione maremmana battendo Monica Pecchia nel secondo incontro.

La giocatrice grossetana, dopo aver chiuso per 6/2 il primo set, è stata brava a controllare il ritorno della ragazza pisana riuscendo a imporsi anche nel secondo parziale con il punteggio di 6/3. Il doppio conclusivo è risultato quindi decisivo per stabilire la squadra vincitrice di questo terzo turno. La coppia maremmana formata da Laura Busonero e Sandra Vellutini ha avuto la meglio, non con poche difficoltà, sulla formazione pisana composta da Paola Radman e Daniela Bongiovanni. Dopo un buon avvio, il team grossetano ha avuto qualche passaggio a vuoto permettendo alle avversarie di riportarsi sotto nel punteggio.

L’affiatamento della coppia manettiana ha permesso di gestire al meglio le difficoltà soprattutto nei punti decisivi imponendosi in quasi tutti i killer point giocati tanto da chiudere l’incontro con un doppio 6/2. Sabato 4 maggio la squadra del Tc Manetti sarà nuovamente impegnata in casa nella quarta giornata della coppa delle Torri contro la squadra elbana del Tc Marina di Campo.