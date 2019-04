I piccoli del Golfo sono grandi al torneo Città di Livorno

LIVORNO – Belle soddisfazioni nel XVI torneo Città di Livorno a Cui il Golfo Rugby ha partecipato con due categorie: l’Under 8 e l’Under 12 in franchigia con il Rufus Scarlino.

Gran bella festa dello sport a cui hanno partecipato 800 atleti provenienti da cinque regioni d’Italia e in cui i piccoli atleti del Golfo Rugby si sono difesi bene portando a casa un ottimo ottavo posto.

Anche l’under 12 che vestiva la maglia del Rufus Sna vincenzo si è difesa bene classificandosi ottava e ha avuto il riconoscimento per il miglior giocatore Under 12 per Gregorio Ricci ( nella foto) giocatore Tesserato con il Rugby Scarlino.