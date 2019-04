Gli ex consiglieri a fianco di Marini: «Sostegno pieno, anche se non ci ricandidiamo»

ARCIDOSSO – “Siamo al fianco di Jacopo Marini e sosteniamo con convinzione la lista Arcidosso, Comunità Viva”. A dichiararlo sono Roberta Pomoni, Claudio Berti, Martina Bennardini e Claudio Galli, consiglieri comunali nella consiliatura che si sta concludendo.

“La nostra decisione di non ricandidarci è legata a motivi personali e non certo quale conseguenza di attriti politici istituzionali – prosegue la nota -. Anzi confermiamo con forza un giudizio estremamente positivo sul lavoro svolto e sono stati tanti e qualificanti gli obiettivi raggiunti. Arcidosso non merita le balle che in queste ore vengono raccontate rispetto alla nostra decisione di non entrare in lista”.

“Peraltro la lista Arcidosso, Comunità Viva è composta da donne e e uomini con competenze e professionalità che saranno utili al nostro paese per raggiungere altri importanti traguardi. Invece di gossip inesistenti sarebbe bene che il confronto elettorale fosse animato sui progetti e sulle prospettive. Comprendiamo come questa necessità non sia una priorità per tutti visto il livello della campagna propagandistica che si tenta di mettere in campo”.