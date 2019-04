Garcia ed Eryilmaz fanno sorridere la Fight Gym a Malta

GROSSETO – La Fight Gym Grosseto ha partecipato con due pugili alla manifestazione internazionale dilettantistica ospitata a Malta domenica 28 aprile che vedeva la presenza, oltre a quelli locali, di pugili italiani, israeliani, olandesi e polacchi.

Gabriel Garcia nei 69 chili elite e Halit Eryilmaz nei kg. 56 elite hanno affrontato rispettivamente i paripeso polacchi Jakub Nasilowski e Radoslaw Rudiuk, imponendosi ai punti.

Prestazioni di alto livello per i due portacolori della palestra grossetana: il primo si è fatto valere per la fantasia tipica del suo pugilato e il secondo per la tecnica sopraffina e la velocità di esecuzione, che hanno ricevuto il visibile consenso sia del pubblico che degli addetti ai lavori.