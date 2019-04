Ex Sitoco, l’annuncio: «Stop alle polveri, la proprietà è pronta per la bonifica. Al via gli interventi»

ORBETELLO – «La Società Laguna Azzurra è pronta ad intervenire per l’area ex Sitoco sia relativamente alla rimozione del materiale caduto dai tetti sia per il sollevamento delle polveri» a farlo sapere il gruppo di maggioranza del Comune lagunare, Patto per il Futuro.

«Riguardo alla rimozione materiali caduti dai tetti dei capannoni – spiega il gruppo – Laguna Azzurra agirà in conformità dell’ordinanza del sindaco Andrea Casamenti che ha avuto efficacia a partire dalla notifica di legge che si è conclusa la settimana scorsa. La società, quindi, avrà trenta giorni a partire dalla notifica per concludere l’intervento voluto dall’attuale amministrazione comunale».

«Per quanto riguarda il sollevamento polveri – prosegue Patto per il Futuro – saranno posto dei teli Tnt lungo un’area di 8mila metri quadrati tenuti da taniche, come autorizzato da Ministero, Regione, Asl, Comune e tutti gli altri enti preposti. Entrambi gli interventi dovrebbero concludersi entro il mese di maggio al massimo».

«Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione Casamenti – conclude il gruppo – che da subito si è mossa per arrivare a tale risultato nonostante la complessità delle procedure e dei vincoli esistenti»