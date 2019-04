«Ecco le sei decisioni giuste per Capalbio»: Bianciardi presenta programma e candidati

CAPALBIO – «Si è tenuta ieri, nell’affollatissima Sala Cinema Tirreno di Piazza della Repubblica a Borgo Carige, la presentazione della lista civica n. 1, “Adesso per Capalbio”, a sostegno della candidatura a sindaco di Settimio Bianciardi» a farlo sapere il comitato elettorale in una nota.

«La lista, “una vera lista civica” – sottolinea il comitato -l’unica che non ha legami con partiti e che può essere considerata a pieno titolo una espressione dei cittadini di Capalbio – è formata quest’anno da una squadra composita in cui, come ha precisato Settimio Bianciardi ieri: ”Nessuno ha tessere di partito. Insieme si possono spostare le montagne, da soli non si fa un passo”».

Durante la serata Settimio Bianciardi ha spiegato: «Prima di dare vita alla lista ho cercato un accordo con gli altri due candidati, Valerio Lanzillo e Marco Donati. Ho proposto una sola lista che fosse civica, un solo progetto che potesse fare il bene del territorio. Purtroppo non c’è stato l’accordo e allora ci siamo buttati nella mischia».

Durante la serata è stato illustrato il programma elettorale, articolato con sei “decisioni giuste” in risposta a sei punti principali: Ambiente e Territorio, Patrimonio e Mobilità, Turismo e Sport, Eventi e Cultura, Sviluppo e Agricoltura, Comunità e Infanzia. Al fianco di Settimio Bianciardi, i candidati al consiglio comunale della lista Adesso per Capalbio: Federico Bordo, Stefania Rosca, Giuseppe Ranieri, Andrea Severini, Angelo Mancini, Riccardo Del Lesto, Riccardo Sebastiani, Patrizia Puccini, Donatella Tocci, Pier Gino Francavilla, Giovanni Piccinini e Raffaele Fusini.

Adesso per Capalbio, i candidati nel dettaglio:

1. Federico Bordo

50 anni, impiegato nel settore bancario, a Capalbio dal 2002. Sposato con Dorotea e padre di due splendidi ragazzi. Da sempre impegnato nel sociale e nelle associazioni sportive, è pronto a mettersi a disposizione degli altri e ad impegnarsi per il bene della comunità capalbiese.

2. Stefania Rosca

30 anni, nata a Brasov in Romania, vive a Capalbio dal 2006, dove collabora in una attività di ristorazione. Laureata alla Sapienza, in Architettura del Paesaggio, con il massimo dei voti, vuole mettere a disposizione le sue conoscenze specifiche e la sua intraprendenza.

3. Giuseppe Ranieri, detto Pino

55 anni, sposato con la maestra Claudia e padre di Bianca. Da 35 anni Pino lavora come impiegato in banca e da altrettanti anni è Appassionato di sport all’aria aperta. Si vuole mettere a disposizione per valorizzare e tutelare al meglio le bellezze del territorio di Capalbio.

4. Andrea Severini

33 anni, imprenditore agricolo, sposato con Giulia. Insieme portano avanti, con amore e passione, l’azienda agricola ed agrituristica di famiglia. Dedito alla cura della terra, così come all’allevamento degli animali, vuole portare il suo contributo di innovazione e conservazione del territorio Capalbiese e delle sue tradizioni.

5. Angelo Mancini

66 anni, imprenditore e professionista da 45 anni nel settore elettrico. Sposato con Patrizia, padre di due figli e nonno orgogliosissimo dei suoi quattro nipoti. Ama il suo lavoro e ha dedicato la sua vita alla famiglia, ma con un occhio sempre attento al sociale.

6. Riccardo Del Lesto, detto Baba

39 anni, sposato con Roberta, Baba è libero professionista nel campo della sicurezza e della prevenzione incendi e dj per passione. Crede nel rilancio di Capalbio e si mette a disposizione con la sua vivacità e la sua voglia di cambiamento.

7. Riccardo Sebastiani

60 anni, a Capalbio dal 1982, sposato con Roberta, è padre di due figli e da poco anche nonno. Insieme alla moglie gestisce nel capoluogo l’hotel di famiglia “Valle del buttero” dal 1986. Condivide con i turisti la meraviglia della Maremma. Desidera donare la sua esperienza nel settore turistico ricettivo.

8. Patrizia Puccini

53 anni, da 25 è insegnante di scuola primaria a Capalbio. Sposata con Pino e madre di Lorenza, da sempre si occupa di politiche sociali al servizio dei ragazzi e delle loro famiglie. Il suo impegno è già stato apprezzato in una passata amministrazione comunale, ora è pronta per ripartire.

9. Donatella Tocci

61 anni, capalbiese da sempre, è un’imprenditrice agricola con un passato da commerciante. Nonna a tempo pieno di due splendidi nipoti, ma sempre impegnata e presente nella vita politica di Capalbio. Vuole mettere a disposizione di tutti la sua esperienza.

10. Pier Gino Francavilla

50 anni, con una bellissima figlia di 9, Pier lavora nel settore informatico e dell’alta tecnologia. Appassionato di musica, arte e moto, oltre che dalla sua professione, è da sempre impegnato politicamente per l’ambiente e il sociale. É pronto ora a far conoscere e a mettere a disposizione di Capalbio la sua idea di futuro.

11. Giovanni Piccinini

55 anni, Giovanni, nella vita Gianni, è perito agrario e agricoltore. Entusiasmo, positività e curiosità sono le caratteristiche che meglio lo identificano e che lo portano ad informarsi costantemente sul tema a lui caro, la terra. Crede che turismo e agricoltura possano e debbano camminare di pari passo per dare ricchezza alla comunità di Capalbio.

12. Raffaele Fusini

32 anni, istruttore di tennis e incaricato Coni del progetto Sport di Classe nelle scuole primarie di Capalbio. Raffaele, deciso a rimanere ed investire nel territorio dove è nato e cresciuto, è convinto che anche attraverso lo sport si possa fondare e consolidare l’educazione giovanile.

13. Settimio Bianciardi

56 anni, libero professionista da 35 anni, ma vicino all’agricoltura ed ai prodotti della nostra terra fin dall’infanzia. Babbo di due figlie, ha fatto parte della vita politica di Capalbio dai primi anni ’90. Sempre attivo e attento al territorio capalbiese, vuole trasmettere la sua esperienza e la sua competenza per contribuire alla crescita ed al miglioramento di questa comunità.