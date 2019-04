È grossetano il nuovo frontman dei Real Dream: portano in giro per l’Italia le canzoni dei Genesis

GROSSETO – C’è anche un grossetano nei Real Dream, uno dei gruppi italiani più importanti in Italia nel proporre le “cover” dei brani più famosi della storica “band” inglese dei Genesis. E’ Paolo Tenerini chiamato a settembre come nuovo front-man del gruppo genovese per interpretare le performance del famoso Peter Gabriel vera icona della band rock d’oltre manica.

L’amore di Paolo Tenerini per i Genesis parte dal lontano 1975, quando ancora studente ascoltò per la prima volta “The musical boxe” e ne rimase folgorato. Da allora la sua passione è cresciuta negli anni e nonostante varie esperienze artistiche, il sogno di cantare i Genesis lo ha sempre accompagnato e non lo ha mai lasciato per un attimo. L’occasione è arrivata a luglio del 2018 quando a Nocera Umbra per la manifestazione “Genesis Day” alla presentazione del libro di Richard Makphail amico d’infanzia del gruppo inglese parla con il bassista dei Real Dream, Paolo Viccinelli che gli spiega che il gruppo era da più di un anno, senza la voce solista, nonostante tanti provini sostenuti a diversi cantanti. “Perché non provate anche me” gli chiede Tenerini.

La risposta arriva solo dopo venti giorni più tardi. Doveva sostenere un provino con il Real Dream. Paolo si mette a studiare praticamente giorno e notte per tutto il mese di agosto, i testi delle canzoni dei Genesis. A settembre parte per Genova e nella sala prove del gruppo genovese supera l’esame. Alla fine dell’ultimo brano è il chitarrista Tiziano Tacchella a comunicargli ufficialmente che era diventato il nuovo cantante dei Real Dream. Da quel momento il grossetano riprende a studiare come un forsennato. Era la prima parte del sogno che si realizzava. Poi è iniziato il periodo delle prove. Tutti i fine settimana, Tenerini si sposta a Genova dove prova dalle quattro alle cinque ore di fila, fino a quando è stata fissata la data del 9 febbraio per il primo spettacolo al teatro Carignano.

“E’ un turbinio di sensazioni” racconta Tenerini “Non vedevo l’ora d’ iniziare. Era il momento che aspettavo da una vita, ma sentivo il peso della responsabilità sopratutto nei confronti del mio gruppo che mi aveva dato l’opportunità di realizzare un sogno che inseguivo da una vita” Il teatro è pieno. Il pubblico arriva da tutta Italia e vuole ascoltare la nuova voce solista del gruppo. Lo spettacolo si apre con il brano “ The Lamb Lies Down on Broadway”.

“Al termine dell’ultima strofa parte un intenso applauso che mi riempie il cuore e mi ha sciolto” aggiunge Tenerini “Da quel momento in poi per oltre due ore è stato un crescendo di emozioni. Il pubblico in sala è entusiasta e qualcuno talmente emozionato da commuoversi, ricordando il gruppo inglese attraverso la musica della band genovese. Insomma un successo. Non è facile ricreare la magia musicale dei Genesis fatta di vibrazioni uniche che solo il gruppo inglese era capace di suonare . “Noi ci siamo riusciti e da quella sera siamo bombardati di messaggi di congratulazioni da parte di tutti. Spero di portare presto il gruppo a suonare in Maremma. Nel frattempo abbiamo già ricominciato con le prove per il prossimo spettacolo che stiamo organizzando per il prossimo 10 maggio a Rapallo” Conclude Paolo Tenerini nuovo front- man dei Real Dream.

Chi è Paolo Tenerini – Nel 2004 ha scritto il “Grazie Lucio” emozioni e canzoni per chi ama Battisti. Questo spettacolo esiste e gira ancora oggi e si ispira alla formula teatro/canzone di Gaber. Sul palco si alternano le canzoni e gli aneddoti raccontati da Daniele Sgherri. Dal 2015 al 2018 ha realizzato ed eseguito in coppia con Paolo Mari, il Live “Battisti VS De Gregori”. Nel 2017 ha partecipato allo spettacolo

” Decamerone “, con i Teatranti di Fabio Cicaloni, eseguendo alcuni brani di Angelo Branduardi. Nel 2017 è stato per pochi mesi, la vice solista dei ” Brodo Primordiale “, Genesis Tribute Band senese. Dal settembre del 2018 è la voce solista dei Real Dream.

Chi sono i Real Dream – Il gruppo nasce nel febbraio del 1996 per opera di 4 musicisti con l’intento di ricreare i suoni e le atmosfere dei Genesis. La band italiana è composta da: Paolo tenerini cantante, Andrea Orlando batterista, Tiziano Tacchella chitarrista, Alessandro Lacorte tastierista e Paolo Viccinelli bassista.