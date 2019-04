Deciso l’avversario della Gea: nei playoff incrocio con Asciano

GROSSETO – Sarà la Banca Cras Asciano la prima avversaria della Gea Basketball Grosseto nei playoff del campionato di serie D. I biancorossi grossetani, vincitori del girone A con 48 punti, dopo essere rimasti in testa alla classifica dalla prima alla trentesima giornata, si confronteranno da domenica prossima con l’ottava classificata della regular season. E’ arrivato insomma il momento della verità dopo aver centrato il primo degli obiettivi stagionali, grazie ad un gruppo unito che ha superato infortuni e assenze con il sacrificio, il cuore e il carattere.

«Da domenica si ricomincia dallo 0-0 – sottolinea il coach Pablo Crudeli – bisogna essere concentrati e pensare ad una gara alla volta, cercando di evitare distrazioni soprattutto in casa. Un avversario vale l’altro ma sinceramente sono contento di aver evitato la Virtus Certaldo. Siamo al completo, fisicamente stiamo bene e preferisco scendere in campo subito dopo la fine del campionato. Servirà la nostra grande forza mentale per superare ogni ostacolo, consapevoli che non sarà come disputare una gara di campionato».

I risultati della 30ª: giornata: Jokers-Castelfiorentino 74-67, Certaldo-Biancoverde 78-59, Calenzano-Valdambra 73-68 (dts), Laurenziana-Poggibonsi 73-55, Valbisenzio-Galli SGV 76-61, Banca Cras Asciano-Campi Bisenzio 61-84, Sestese-Affrico 61-66, Firenze Due-Gea Grosseto 53-72.

La classifica finale: Gea 48; Lotar Campi Bisenzio 46; Laurenziana 40; Club Biancoverde 38; Virtus Certaldo, Italcerniere Valbisenzio Galli San Giovanni Valdarno 36; Bancacras Asciano 34; Sibe Calenzano, Sestese, Coop Bucine Valdambra, Nesi Poggibonsi 28; Affrico 24; Nutrifarto Jokers 22; Gialloblù Castelfiorentino 6; Publinfo Firenze Due 2.

Quarti di finale (gara1 domenica 5/5, gara2 mercoledì 8/5, ev. gara3 domenica 12/5): Gea Grosseto-Banca Cras Asciano, Campi Bisenzio-Galli San Giovanni Valdarno, Laurenziana-Valbisenzio, Biancoverde Firenze-Virtus Certaldo.

Classifica marcatori: Barbieri (Certaldo) 470, Roberti (Grosseto) 455, Fedeli (Galli) 438, , Tello (Valdambra) 427, Perin (Grosseto) 406; Mendico (Laurenziana) 398, Cantini (Certaldo) 398; Sabia (Asciano) 390.

Le statistiche individuali della Gea nella regular season