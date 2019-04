Dal taglio del sottobosco all’accensione del fuoco in sicurezza: torna a Castiglione “Wildfire Community”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Sabato 4 maggio torna il Wildfire Community a Castiglione della Pescaia.

Regione Toscana, tramite le Bandite di Scarlino e l’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia collaborano nel dar vita alla sesta edizione di questo evento, che è finalizzato a promuovere la consapevolezza e la sicurezza in occasione di incendi boschivi» a farlo sapere il Comune in una nota.

«L’iniziativa – prosegue la nota – che si terrà a partire dalle 8:30 presso la pineta di Valle delle Cannucce, sarà un momento di condivisione tra cittadini, enti locali e volontariato Aib, che insieme si ritroveranno per una serie di dimostrazioni sull’autoprotezione, sulle ripuliture di piccoli tratti di bosco e l’individuazione di punti di accensione fuoco in sicurezza, oltre a confrontarsi su questi argomenti con i 67 alunni delle classi 2a, 3 a e 4 a della scuola elementare dell’Istituto comprensivo Orsino Orsini. La location scelta è una pineta di pino marittimo e domestico con presenza di sottobosco di sclerofille sempreverdi all’interno di un’area di circa 600 ettari».

«Gli interventi come taglio di piante e potature – spiega la nota – saranno eseguiti dalle maestranze forestali delle Bandite di Scarlino coadiuvati dalla Vab di Castiglione della Pescaia e dai cittadini che interverranno specificatamente nella raccolta e concentramento di inerti e rifiuti. In programma anche dimostrazioni su come procedere nel taglio andante del sottobosco invadente con rilascio delle latifoglie di prima grandezza, il taglio e depezzamento di piante arboree secche o deperienti, la raccolta ed allontanamento della risulta vegetale lavorata e della necromassa già a terra».

«Negli anni – conclude l’Ente – la bontà del Wildfire Community ha sempre più successo. La conoscenza delle nozioni basilari per prevenire un incendio boschivo, ma soprattutto su come tenere le aree vicine alle abitazioni in condizioni sicure, evitando tutte le incurie, sono importanti argomenti che stanno appassionando giovani e adulti.

Il Wildfire Community nasce dalla volontà del National Fire Protection Association fondata nel 1896 negli Stati Uniti. Un’organizzazione globale senza fini di lucro dedicata all’eliminazione di decessi, lesioni, proprietà e perdite economiche dovute a incendi, rischi elettrici e connessi. L’associazione fornisce informazioni e conoscenze attraverso oltre 300 codici e standard di consenso, ricerca, formazione, istruzione, sensibilizzazione e advocacy e collabora con tutti coloro che condividono un interesse nel promuovere la sua missione».