Da maggio gli appuntamenti per le pratiche del Pra si prenotano on line

GROSSETO – A partire dal prossimo 6 maggio l’accesso al Pubblico registro automobilistico (Pra) di Grosseto verrà gestito esclusivamente tramite prenotazione. Le prenotazioni (sia per i cittadini che per gli operatori professionali) potranno essere fatte attraverso il sito web Aci (prenotaci.aci.it), tramite il sito web dell’Unità Territoriale Aci di (www.up.aci.it/grosseto), o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Pra di Grosseto solamente per i cittadini privati.

COME PRENOTARE

La prenotazione può essere effettuata esclusivamente dal giorno successivo alla data di richiesta. L’utente può effettuare la prenotazione solo a proprio nome selezionando il giorno desiderato ed il sistema restituisce l’orario in cui è fissato l’appuntamento.

Al termine della procedura il sistema rilascia l’appuntamento ed invia una email e un SMS. In prossimità dell’appuntamento verrà inviato un promemoria sempre tramite SMS. Per la prenotazione dal sito Aci il cittadino o l’operatore professionale deve essere in possesso dello SPID oppure delle credenziali Aci se già registrato sul sistema.

Per ogni richiesta deve essere indicata la targa, la formalità presente nella lista che deve essere prenotata ed un numero telefonico. Il cittadino privato pur non avendo SPID o credenziali può prenotare recandosi all’Ufficio del PRA e presentando un documento di riconoscimento.