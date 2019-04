Circolo pattinatori Grosseto: una sconfitta e un pareggio per i ragazzi biancorossi

GROSSETO – Una sconfitta e un pareggio per i ragazzi dell’hockey biancorosso durante il week end: l’under 15 si arrende a Prato, l’under 11 impone il pareggio Forte dei Marmi.

Il Cieloverde under 15 del circolo pattinatori Grosseto lotta ma si arrende (8-4) sulla pista del Maliseti Prato, al termine di una buona partita. In vantaggio dopo appena sette secondi grazie a Tommaso Giusti, i biancorossi allenati da Marco Zanobi sono rimasti in partita fino al 15’, riuscendo a segnare il 2-2 al 9’15 con Gemignani, dopo aver subito la doppietta di Christian Calvo tra il 3’28 e il 4’11.

Maliseti Prato-Cieloverde 8-4

MALISETI PRATO: Masala; Calvo (4), Rossi (1), Andrea Favatà (1), Trancucci, Matteo Favatà (2). All. Mirko Masala.

C.P. CIELOVERDE: Masetti, Peruzzi Squarcia; Giusti (2), Tognarini (1), Cardi, Gemignani (1). All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Davide Poli.

Bella impresa del Bora Bora under 11 che impone il pareggio (6-6) al Forte dei Marmi nella gara disputata domenica mattina al Palasport di Casa Mora a Castiglione della Pescaia.

Martedì sera alle 19 al Palaforte viene intanto recuperata l’ultima gara della Final Three del campionato under 17.

Al Circolo Pattinatori Cieloverde, che ha vinto due volte con il Castiglione e una volta con il Forte dei Marmi, per essere sicuro del quinto posto basterà perdere coni versiliesi con uno scarto non superiore di cinque reti. I ragazzi di Marco Ciupi cercheranno comunque di festeggiare la fine della stagione con un risultato positivo. Torna a disposizione dell’allenatore anche Leonardo Ciupi, che ha scontato la squalifica.