Calcetto da mattina a sera col torneo giovanile del Circolo Arci Il Giardino

CAPALBIO – Calcetto e convivialità nel torneo organizzato dall’Arci in località Il Giardino per sabato 11 maggio. L’evento prevede due fasi: una aperta ai giovani calciatori dai 6 ai 14 anni con ritrovo alle 9,30 più pranzo alle 12,30 ed una per ragazzi dai 15 ai 17 anni a partire dalle 15,30, con merenda programmata alle 16,30. Alle 14,30 e alle 18 invece le finali.

Iscrizioni aperte fino al giorno 9, contributi per pranzo e merenda rispettivamente di 10 e 5 euro. Per informazioni Alberto 333 3935655.