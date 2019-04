Alti e bassi per il Gavorrano: tutti i risultati del settore giovanile

GAVORRANO – Un pareggio e una sconfitta per le formazioni regionali dell’Us Gavorrano, che sorride per il netto successo degli Allievi Interprovinciali e per l’ottimo comportamento dei Pulcini 2008 alla fase finale provinciale del “Grassroot Evolution”.

Allievi regionali

Gavorrano-Giovanile Amiata 0-0

Gli Allievi regionali del Gavorrano non vanno oltre il pareggio nella gara casalinga, al Nicoletti di Follonica, contro la Giovanile Amiata. I rossoblù allenati da Walter Trentini hanno cercato con insistenza la rete ma non sono riusciti a centrare il bersaglio. Rimane comunque una buona prestazione.

Allievi interprovinciali

Gavorrano-Academy Livorno 2-0

Bella vittoria degli Allievi interpronciali di Luca Grossi, che nella ripresa, nel giro di sei minuti, riescono ad avere ragione della coriacea formazione dell’Academy Livorno.

GAVORRANO: Cacialli, Russo (46’ Di Lorenzo), Pazzagli, Tozzini, Bicocchi, Centrella (55’ Bloise), Confortini, Gesi, Biagetti (23’ Ciccotti), Gentili, Dargenzio (62’ Spasenie). A disp. Conato, Leonelli. All. Luca Grossi.

ACADEMY LIVORNO: Sorrentino, Matteoli, Leotta, Solari, Gallinari, Beccaceci, Perciavalle, Lazzerini, Fantozzi, Pisano, Caprio. A disp. Sabetta, Bleve, Frati, Salemmo.

RETI: al 67’ Spasenie, al 73’ Bloise.

Giovanissimi regionali

Fucecchio-Gavorrano 4-0

I Giovanissimi regionali cadono pesantemente sul campo del Fucecchio in una gara che si è praticamente decisa nella prima mezz’ora con la doppietta di Giubbolini e il gol di Schiavone. Nella ripresa Marconi ha provato a dare alcuni cambi ma senza esito.

FUCECCHIO: Pellegrini, Tigrano, Santi, Banti (21’ s.t. Menichetti), Goretti, Landi (18’ s.t. Cascella), Pieracci, Iaia (8’ s.t. Righetto), Schiavone (8’ s.t. Masha), Giubbolini (21’ s.t. Maccanti), Scardigli (5’ s.t. Marabotti). A disp. Mancini, Baroncini. All. Sordi.

GAVORRANO: Boe (23’ s.t. Ioele), Temperini (1’ s.t. Andreoli), Chelli, Pagnini, Cappellini, Giansoldati (1’ s.t. Antonini), Madonna, Guarino, Vecchioni, Arena (8’ s.t. Guidi), Mancinelli (18’ Dema). All. Patrizio Marconi.

RETI: nel p.t. all’8’ Giubbolini, 24’ Schiavone, 34’ Giubbolini; nel s.t. 21’ Masha.

Giovanissimi provinciali

Virtus Maremma-Gavorrano 7-0

I Giovanissimi provinciali sono stati travolti, sul campo di Ribolla, da una Virtus Maremma che si è dimostrata più forte fin dalle battute iniziali, andando a segno con Kanxha e Vichi. La doppietta di Bonaccorsi ha praticamente chiuso il match.

VIRTUS MAREMMA: Buzzegoli, Niccolò Carraresi, Alessio Carraresi, Baldanzi, Poli, Bonaccorsi, Campetiello, Kanxha, Signori, Veliu, Vichi. A disp. Ciacci, Spaghetti, Tosi, Zoni, Cassi. All. Riccardo Papini.

GAVORRANO: Germano, Andreoli, Fratila, Sacchelli, Stopponi, Dargenzio, Santi, Dema, Mazzei, Frati, Felici. A disp. Desiderato, Gambineri, Haxhini, Pietrafesa, Tiralongo, Vallone. All. Alberigo Bisceglia.

RETI: nel p.t. al 4’ Kanxha, 8’ Vichi, 20’ Bonaccorsi, 26’ Bonaccorsi; nel s.t. al 4’ Baldanzi, al 15’ Tosi, al 18’ Ciacci.

Brillante comportamento dei Pulcini 2008 che nel concentramento finale del torneo “Grassroot evolution”, disputato al Combi di Albinia, si sono classificati al secondo posto, con 18 punti, alle spalle del Saurorispescia (che ha fatto un solo punto in più, 19), che rappresenterà la provincia di Grosseto nella fase regionale. Terzo posto per l’Invicta Grosseto e quarto per la Nuova Grosseto Barbanella.