A Orbetello tante barche Sunfish per l’Italia Cup

ORBETELLO – Domenica pomeriggio 28 aprile nella sede della Società Canottieri Orbetello è avvenuta la premiazione della Italia Cup – classe Sunfish, regata con 22 imbarcazioni partecipanti svolta nella grande laguna di levante.

Ha consegnato le coppe il Senatore della Repubblica Roberto Berardi, Assessore all’Urbanistica del Comune di Orbetello, con il presidente Enzo danesi, padrone di casa a Giulio Brini, atleta della Società Canottieri Orbetello che si è aggiudicato la prima tappa del Circuito Nazionale Sunfish su Geraldo Grisanti, campione italiano in carica, terzo Romeo Piperno del Planet Sail Bracciano, i primi tre sono stati premiati anche con un libro “Canottieri e Arte” del comandante Antonio Liotta del C.t.v Messina Daniele Busetto, nostro informatore. Sul podio sono poi saliti quarto classificato e 5° Luigi De Luca del Briga Marina – segreterario di classe. La coppa Primo Juniores è andata a Edo Brini della S.C.Orbetello, il premio G.G.Master ad Ubaldo Vecchi del C.N. Maremma. Per tutti i partecipanti Magliette blu/azzurro Sunfish.

La splendida laguna famosa per i Trasvolatori Oceanici non solo non ha tradito i regatanti ma ha anche fornito tre giornate di sole e vento. Inappuntabile il comitato di regata presieduto dal Bruno Iazzetta, con Agnese Gargiulo e Mauro Vichi ufficiali di gara. Ottima l’organizzazione della Società Canottieri Orbetello a cui sono andati i ringraziamenti di tutti i regatanti.

Il Sunfish è una diffusa deriva con vela latina non velocissima ma molto tecnica introdotta negli anni ’50. Può portare fino a tre persone ma viene generalmente condotta in singolo. Le sue ridotte dimensioni e peso ne permettono il trasporto da una normale vettura e viene utilizzato per uscite giornaliere e in regate in tutto il mondo. E’ diffuso soprattutto nel continente americano dove è la deriva di punta ai giochi Panamericani. Il Mondiale, a cui andranno alcuni dei velisti della Società Canottieri Orbetello, si svolgerà ad ottobre alle isole Bonaire nelle Antille Olandesi. Il prossimo appuntamento della classe velica è dal 7 al 9 giugno a Castiglione della Pescaia per il Campionato Italiano e allora a tutti i partecipanti buon vento!