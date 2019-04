Tucci: «Ora che la squadra è pronta subito al lavoro. Importante la presenza di Vescovi»

CINIGIANO – “Finalmente il primo step è compiuto”. Così il candidato sindaco della lista “Noi per Cinigiano” Serena Tucci commenta l’avvio della campagna elettorale dopo la presentazione ufficiale delle liste. Un momento che, solitamente, impegna tutti nei passaggi burocratici e che, una volta raggiunto, consente di dare il via alla corsa per arrivare a governare. La Tucci si rivolge dunque direttamente ai cittadini.

“Ora comincerete a vedere la nostra squadra al lavoro – spiega – sono tutte persone che di questo territorio conoscono gioie e dolori, sogni e segreti, ed iniziano quest’avventura con la motivazione e l’entusiasmo di chi è nuovo all’esperienza di politica attiva, pur profondamente motivato ed interessato ad essa da tempo, ma ha al proprio attivo l’esperienza della vita di tutti i giorni. Questi ragazzi – prosegue la Tucci- hanno accettato l’impegno di mettersi a servizio della comunità per un unico e fondamentale motivo: l’ aver preso atto che la terra che amano è una creatura allo stremo, bisognosa di interventi urgenti e strutturali”.

Tucci ribadisce anche l’importanza di aver aggiunto alla squadra un personaggio politico di esperienza e spessore, come il senatore della Lega Manuel Vescovi che si è calato sul territorio con grande entusiasmo, voglia ed umiltà. “In questa compagine – spiega Serena Tucci – la presenza in squadra di Manuel Vescovi si pone come un ponte, tra chi in questa terra ci affonda le mani tutti i giorni e chi, invece, prende le decisioni importanti, che, in un verso o nell’altro, che piaccia o meno, condizioneranno tutti noi. Una presenza costante e amica che metterà la sua esperienza, non solo politica, ma anche professionale, al servizio di un gruppo che ha le idee chiare su quello che vuol fare di questo Comune, senza se e senza ma”.