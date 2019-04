Tre giorni di regate spettacolari nel mare di Punta Ala

PUNTA ALA – Dopo una prima giornata in cui il vento si è fatto desiderare consentendo lo svolgimento di una sola prova per la flotta dei 29er, il golfo ha regalato due splendide giornate che hanno permesso di completare regolarmente il programma della Regata Nazionale Open Classe 29er-Nacra15 “Trofeo Capitano di Corvetta Saverio Marotta” con 8 prove totali (7 per i Nacra 15).

Le 61 imbarcazioni presenti, 52 29er e 9 Nacra 15, hanno colorato le acque antistanti il Marina sfidandosi a viso aperto, permettendo a molti giovani equipaggi di emergere in una competizione di alto valore. L’importanza di questi eventi, dove sono presenti i migliori, è proprio quella di vedere premiati gli sforzi dei giovani velisti e dei loro allenatori che tanto impegno hanno profuso nella preparazione.

Tutta la macchina organizzativa dello Yacht Club Punta Ala è stata messa a disposizione, in mare e a terra, per garantire la riuscita della regata che ricordiamo è la terza delle quattro Regate Nazionali 29er, organizzate sotto l’egida della Federazione Italiana Vela ed in collaborazione con la Classe 29er Italia, che fanno da selezione per il mondiale della classe. Le prime due si sono svolte a Sferracavallo (Palermo) e a Napoli, la prossima sarà ad Arco. La posta in gioco è altissima e tutti si sono impegnati per cercare di qualificarsi al 29er World Championship che si svolgerà a Gdynia (Polonia) dal 26 luglio al 3 agosto.

Gioa Marotta, consigliere Ycpa, traccia il bilancio: “Un circolo con la storia dello Yacht Club Punta Ala non poteva non avere un trofeo intitolato ad un ufficiale della Marina decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare. Con questo spirito anni fa ho messo a disposizione del Presidente Masini il nome di mio zio. Quest’anno ho pensato di legare il Trofeo Saverio Marotta ai 29er seguendo l’evoluzione dei ragazzi della nostra squadra agonistica e l’occasione offerta dalla terza Regata Nazionale della classe a Punta Ala. Il numero degli iscritti – oltre 60 – fa ritenere che sia stata una scelta giusta. Grazie al mio Club in tutte le sue componenti, grazie ai numerosi sponsor che hanno supportato la regata e grazie a chi ha ideato e realizzato il trofeo challenge”.