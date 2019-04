Travison: «Basta degrado e lavori incompiuti. Riqualificheremo il cimitero»

SCARLINO – «Uno dei luoghi più importanti per una comunità è il cimitero comunale: purtroppo a Scarlino l’Amministrazione uscente di centrosinistra non ha mai avuto a cuore la cura del nostro camposanto» scrive Francesca Travison candidata sindaco a Scarlino per la lista civica “Scarlino può”.

«Per anni è regnato il degrado più assoluto e ancora i lavori previsti non sono stati fatti, nonostante l’appalto sia stato affidato: il decadimento incessante di quel luogo ha colpito la sensibilità di molti scarlinesi che ogni settimana vanno a trovare i propri cari – prosegue Travisn -. Il rispetto della propria popolazione si vede dall’attenzione verso spazi come questo, ai quali una comunità è profondamente legata. Per questo ci impegniamo sin da adesso a inserire tra le priorità del nostro programma di governo la riqualificazione del cimitero comunale e il conseguente mantenimento dell’esistente e delle migliorie che verranno apportate e l’ampliamento degli spazi».

«Un impegno che intendiamo mantenere durante tutti e cinque gli anni di legislatura: controlleremo costantemente che le opere interne al camposanto siano in condizioni ottimali e laddove ci fosse la necessità prevederemo interventi immediati. La pulizia poi sarà un altro aspetto fondamentale. Non solo: rivedremo gli orari di apertura. Tre giorni alla settimana, e per poche ore, e un’apertura solo la mattina non bastano: il cimitero dovrebbe essere aperto per lo meno sei giorni su sette per permettere a tutti di andare a visitare i propri cari e in orari consoni, non per esempio dalle 14.30 alle 16.30 in piena estate, quando chiaramente nessuno può stare sotto il sole cocente. Inoltre abbiamo in progetto di prevedere un servizio navetta gratuito per accompagnare gli anziani al camposanto: un problema molto sentito a Scarlino che merita di essere affrontato e risolto. La nostra Amministrazione amministrerà il Comune pensando prima di tutto agli interessi degli scarlinesi, alle priorità, anche emotive, di una comunità».