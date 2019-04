Sub si sente male durante l’immersione. Trasferito in ospedale con Pegaso

ISOLA DEL GIGLIO – Un sub si è sentito male dopo una immersione, nelle acque di Isola del Giglio. L’uomo, 47 anni, originario di Merano, in provincia di Bolzano, è stato soccorso ieri pomeriggio, verso le 17, dall’elisoccorso Pegaso, e trasferito all’ospedale Misericordia in codice 3.