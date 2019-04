Longo presenta il programma e invita Bartalini ad un “faccia a faccia” di fronte ai cittadini

CASTEL DEL PIANO – Giovanna Longo (Tradizione e innovazione), candidata sindaco alle elezioni amministrative nel comune di Castel del Piano presenterà la squadra ed il programma giovedì 2 maggio a Montenero e martedì 7 maggio a Montegiovi.

Il programma che Longo e la sua squadra definiscono «Progetto di sviluppo», ruota intorno ad alcune parole chiave che sono: «comunità, ambiente, comunicazione, inclusione e partecipazione. Sono i principi della sinistra da cui io e la mia lista non intendiamo distaccarci. Il progetto di sviluppo si articola all’interno di una cornice generale che abbraccia però tanti settori: le piccole cose che contano, perché saranno i particolari che andranno a supportare lo sviluppo generale del paese».

«Per comunicazione intendiamo mettere in campo quelle azioni che consentano di condividere con la popolazione i progetti, perché le persone possano venire a conoscenza di quello che viene fatto, sia tramite internet, sia tramite informazione su supporto cartaceo per chi non può accedere ad internet». La candidata sottolinea il valore di questo processo definendolo «democratico, in quanto tutti devono partecipare, in termini di conoscenza e di apporto di nuove idee e suggerimenti, nessuno escluso. L’obiettivo è quello di accorciare le distanze fra gli amministratori ed i cittadini, sotto l’egida della solidarietà, concetto che sottolinea lo scambio. Per rendere la comunicazione più agevole possibile, si pensa anche ad un bilancio sociale, una versione del bilancio meglio leggibile, fruibile da tutti e facilmente comprensibile, affinché le persone possano capire le linee di intervento».

«I punti in cui si sviluppa il programma sono amministrazione ed unione dei comuni, prendersi cura delle piccole cose, beni comuni e territorio, legalità e sicurezza, istruzione, formazione e cultura, i giovani, viabilità, turismo e sport, lavoro e impresa, associazioni e palio. Il punto di forza del programma, credo che sia una visione d’insieme finalizzata a rendere il comune più accogliente per i residenti, i turisti e i visitatori. Inizieremo rispondendo alle piccole esigenze considerandole come il patrimonio di tutti. Che si lavori tutti insieme per garantire un paese ordinato. Per fare questo –continua -, alcuni interventi potranno essere realizzati da subito, altri necessiteranno di tempi più lunghi, per gettare le basi per il futuro, per chi amministrerà dopo di noi».

«Naturalmente –sostiene -, non si potrà pensare a risolvere un singolo problema, andranno tutti ricompresi in un’ottica generale, per esempio, per il piano del traffico o il regolamento sulla convivenza civile, andranno definite delle regole che valgano in assoluto, non solo nel caso-specie, e dovranno essere conosciute e rispettate». La Longo rinnova l’invito a Bartalini, candidato sindaco della lista avversaria, per potersi confrontare faccia a faccia, in un luogo da definire, per esporre i propri programmi di fronte ai cittadini.