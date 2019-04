La Pallacanestro Grosseto divora il Meloria nel big match

GROSSETO – Grande prova della Pallacanestro Grosseto che si impone nettamente nello scontro diretto al vertice del girone. I ragazzi di coach Eracli partono subito con il piede giusto disputando un primo quarto quasi perfetto, chiuso sul 29 – 14 dimostrando fin dal primo minuto di voler “aggredire ” la partita. Nel secondo quarto prova a rientrare in partita Meloria, che trova più concretezza in difesa e buone conclusioni in attacco, andando al riposo sul punteggio di 45 – 35 per i padroni di casa.

Al rientro dagli spogliatoi la Pallacanestro Grosseto ricomincia a macinare gioco non dando più possibilità a Meloria di avvicinarsi nel punteggio. Margine tra le due squadre sempre piu ampio con Grosseto che controlla agevolmente la partita avvalendosi anche di uno ispirato Casanova autore di 32 punti con ben 7 triple per andare a chiudere il match sul 82 – 62.

“Siamo stati bravi a giocare per 40 minuti la nostra pallacanestro lasciando poco spazio alla maggiore fisicità dei nostri avversari, giocando sempre lucidi in attacco e aggressivi in difesa – commenta coach Eracli – una vittoria meritata che ci rende ancora piu orgogliosi di quello che stiamo facendo; ragazzi splendidi con cui è un vero piacere lavorare insieme”.

La formazione: Belella 10, Briganti, Cardelli 2, Casanova 32, Goracci 7, Marletta, Musardo 4, Muntean 10, Nencioni, Ciacci 14, Papini, Villacci 3 All. Eracli