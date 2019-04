Il Gavorrano cala il tris con il Viareggio e vola ai playoff

GAVORRANO (3-4-2-1): Salvalaggio; Scognamiglio (dal 22’ s.t. Ferrante), Placido, Bruni; Mastino, Conti, Cerretelli (dal 10’ s.t. Berardi), Bracciali; Gomes (dal 48’ s.t. Cordovani), Costanzo (dal 48’ s.t. Brunacci); Jukic (dal 39’ s.t. Carlotti). A disp. Petruccelli, Amato, Fontana, Pastore. All. Marco Cacitti

VIAREGGIO (4-4-2): Cipriani; Pelliconi, Balduini, Bianchi, Gaye; Tine (dal 40’ s.t. Surace), Papi (dal 43’ s.t. Ceccarelli), Belluomini, Pregnolato (dal 29’ s.t. Bruno); Folegnani (dal 15’ s.t. Aramini), Chicchiarelli. A disp. Fiaschi, Pardini, Chelini, Meoni, Ceccarelli, Som. All. Andrea Macchetti.

ARBITRO: Ubaldi di Roma1 (assistenti Mattera di Roma1 e Marseglia di Milano).

RETI: nel p.t. al 41’ Belluomini; nel s.t. al 22’ Conti (rigore), al 26’ Berardi, al 28’ Gomes.

NOTE: espulsi Mastino al 17’ s.t., Belluomini al 35’ s.t.; ammoniti Cerretelli. Angoli: 7-1; tiri in porta 6-3, tiri fuori 4-5; rec. p.t. 2’, s.t. 4’. Debutto in serie D per Gregorio Cordovani (2002).

GAVORRANO – Il Gavorrano si congeda dal pubblico amico battendo in rimonta il Viareggio (3-1) e si qualifica matematicamente per i playoff. Lenti e prevedibili nella prima frazione di gioco, conclusa con un gol di svantaggio, Conti e compagni si sono svegliati nella ripresa, ma hanno dovuto aspettare di rimanere con l’uomo in meno per pareggiare i conti e poi dilagare contro un avversario alla ricerca di una posizione migliore nella griglia playout. I rossoblù, grazie ai risultati dagli altri campi, salgono in quarta posizione e si garantiscono un posto nei playoff. Un traguardo che non conta niente sotto l’aspetto pratico, ma che legittima sicuramente la bella rimonta nel girone di ritorno. Con quella di domenica sono dieci le vittorie interne dei gavorranesi, che hanno conquistato nella seconda parte di stagione la bellezza di 39 punti.

Il primo tempo è stato giocato a ritmi blandi, con il Gavorrano che non riesce a dare continuità alle sue azioni e prendere in mano la gara ed anzi, nel finale, subisce anche il gol di Belluomini.

Al 13’ Cerretelli spara sopra la traversa dopo un servizio di Costanzo. Al 19’ Jukic viene anticipato dal portiere. Al 21’ grande punizione dal limite di Costanzo: il portiere Cipriani vola al sette per deviare in angolo. Al 23’ il Viareggio ci prova con un tiro dalla distanza di Papi senza fortuna. Alla mezz’ora Jukic, servito di tacco da Gomes, prova dal limite ma il tentativo finisce alto. Al 35’ il bel gesto atletico di Gomes, una rovesciata a centro area, s’infrange sul corpo di un giocatore bianconero. Al 40’ Folegnani chiama al lavoro Salvalaggio con un tiro poco dentro l’area. E’ il preludio al gol ospite che arriva al 41’ su un tiro di Belluomini dal limite dell’area che, complice una deviazione, va a finire all’incrocio dei pali, imprendibile per il numero uno rossoblù. Al 45’ la punizione di Chicciarelli finisce direttamente tra le braccia di Salvalaggio. Al 46’ il Gavorrano chiede il calcio di rigore per un fallo di mano in area sul tiro di Cerretelli; l’arbitro lascia correre. Al 47’ il gran tiro dalla distanza di Costanzo viene tolto da sotto la traversa da Cipriani.

Nella ripresa la prima azione degna di nota è al 6’: Mastino corre sulla sinistra e crossa al centro, ma il portiere anticipa Jukic. Al 10’ Chicchiarelli percorre tutto il campo e lascia partire un diagonale che sfiora il palo alla destra di Salvalaggio. Al 12’ finisce alto il tentativo di Costanzo subito fuori dall’area. Al 17’ il Gavorrano rimane con l’uomo in meno per l’ingiusta espulsione diretta di Mastino per un fallo su Tine. Al 21’, per un fallo di mano di Pelliconi sul colpo di testa di Berardi, il Gavorrano rimette in parità l’incontro. L’episodio cambia l’inerzia del match, con i ragazzi di Cacitti che diventano padroni del campo e fanno girare il duello a loro favore. Al 26’ la sciabolata di Marco Berardi porta in vantaggio i rossoblù: il centrocampista follonichese è stato il primo ad arrivare sulla palla dopo un rimpallo. Al 28’ i maremmani calano il tris: Conti serve in area Alberto Gomes che fa secco il portiere Cipriani. Al 32’ Berardi mette di poco a lato su suggerimento di Bracciali. Al 35’ viene ristabilita la parità numerica in campo: l’arbitro sanziona con il rosso l’intervento da dietro di Belluomini su Gomes. Fino al fischio finale non succede più nulla con il Gavorrano che s’impone meritatamente.

Le dichiarazioni del dopo gara. Mister Marco Cacittiringrazia per il regalo ricevuto dalla squadra per il suo compleanno: «Abbiamo vinto soffrendo un po’. Devo ringraziare questi ragazzi che hanno disputato un girone di ritorno straordinario. Nel primo tempo siamo stati troppo lenti nel girare la palla e non abbiamo avuto pazienza e abbiamo subito un gol sfortunato. Con l’uomo in meno siamo però riusciti a cambiare l’inerzia del match con tanta qualità. Il rigore di Conti ci ha dato fiducia. Nelle ultime settimane inconsciamente abbiamo un po’ mollato, dopo la sconfitta contro la Pianese. Su questo campo, poi, facciamo fatica a esprimere la nostra qualità. I ragazzi sono pronti per i playoff, ma dobbiamo fare punti a Ghivizzano per migliorare la nostra posizione»

Per il difensore Leonardo Bruni«è stata una bella partita. Nel primo tempo abbiamo sofferto, con tanti sbagli in uscita e nell’ultimo ma nella ripresa ci è scattato un qualcosa in più abbiamo trovato la giusta quadratura, E’ il coronamento di un grande girone di ritorno. I playoff rappresentano un bel palcoscenico per noi giocatori e per la società».

I risultati della 37ª giornata: Aglianese-Cannara 2-2, Bastia-Tuttocuoio 2-2, Gavorrano-Viareggio 3-1, Massese-Seravezza 1-2, Pianese-Sinalunghese 1-1, Prato-Trestina 1-3, Real Forte Querceta-Ponsacco 2-4, San Donato-Ghivizzano 2-2, Sangiovannese-San Gimignano 1-3, Scandicci-Aquila Montevarchi 1-0.

La classifica: Pianese 71; Ponsacco 70; Seravezza Pozzi 65, Gavorrano 63, Montevarchi 61, San Donato 60; Ghivizzano 59; Tuttocuoio 54, Prato 53, Cannara 51; Trestina 50; Sangiovannese, Aglianese, Bastia 45; Real Forte Querceta 43; Scandicci 42; Viareggio 36; San Gimignano 35; Sinalunghese 34; Massese 16.