Il Circolo Orbetello sbanca San Marino e vola in serie A2

ORBETELLO – Il Circolo Bocciofilo Orbetello batte il San Marino, guadagnandosi la promozione in A2 e accede alle finali nazionali, tra le prime otto d’Italia, in programma a Padova l’11 e 12 maggio.

I lagunari erano chiamati a ribaltare la sconfitta subita in trasferta per 5 a 3 e i sanmarinesi, reduci dal terzo posto ai mondiale in Argentina, godevano dei favori del pronostico anche perché tra le loro fila annoverano la medaglia d’oro dei Giochi del Mediterraneo 2018.

La formazione del tecnico Innocenti Claudio, composta da Valentino Giuseppe (capitano), Favia Andrea, Maiuri Leonida, Prati Alessandro, Puccini Valter, Mazzolai Simone e Tonnicchi Claudio, dopo una partenza in sordina, trascinata da uno strepitoso Valentino e da un eccellente Favia andava al riposo sul 3 a 1 e dopo un secondo tempo a calde tinte e per cuori forti consegnava alle cronache il risultato finale di 5 a 2 . Ed è così che al termine di una esaltante cavalcata i “ragazzi” del presidente Lunghi vincono il raggruppamento Emilia/Abruzzo/Toscana ed eliminando la “Libertas” San Marino conquistano la promozione al campionato italiano di A2 e soprattutto le finali di Padova che decreteranno la società campione d’Italia 2019 di Prima categoria.

