Gli Under 18 della Gea divorano Valdera

MAREGIGLIO GEA: Tamberi 6, Baffetti 12, Scarpino 12, Pieri 4, Burzi 8, Bassi 19, Scurti 7, Bocchi 15, Piccoli 19, Grilli 6. All. Pablo Crudeli.

PALLACANESTRO VALDERA: Ndjamen 4, Campinotti 4, Bicchierini 4, Patti 2, Fiori 3, Chiti 3, Barsotti 8, Deri, Petri 3. All. Marazzato.

ARBITRO: Serini.

PARZIALI: 28-8, 53-15; 85-25

GROSSETO – Travolgente affermazione casalinga della Maregiglio Gea (108-31) nella quarta giornata della Coppa Toscana under 18 ai danni dalla malcapitata Pallacanestro Valdera. I ragazzi di Pablo Crudeli, che proseguono così a punteggio pieno, non hanno avuto la minima difficoltà contro un avversario che era sotto di venti punti già dopo 10 minuti. Per i grossetani è stato insomma un bell’allenamento: gli undici atleti a referto (assente il centro macedone Nikola Gruevski) sono andati a canestro e Crudeli ha avuto modo di dare spazio a tutti. La Maregiglio ha disputato una partita continua, andando a segno ben 32 volte nella terza frazione, nella quale ha subito dieci. Il divario di 77 punti è dovuto dunque sia alla differenza di valori che alla bella giornata di Bassi e compagni.