Fabrizio Rossi: «Centrodestra unito a sostegno di Maurizio Russo. Insieme si può vincere»

MONTIERI – “Anche a Montieri, – dice in una nota Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia – tutto centrodestra si presenta unito nel sostenere la candidatura a sindaco di Maurizio Russo”.

“Una coalizione, quella del centrodestra, – commenta il portavoce di Fratelli d’Italia – che quando si presenta unita e compatta, come dicono anche gli ultimi risultati delle regionali in Basilicata, può sicuramente far bene e soprattutto vincere, portando attraverso una serie di azioni concrete, quel rinnovamento di cui hanno veramente bisogno le tante realtà del nostro territorio provinciale. Con Maurizio Russo e la sua squadra, i cittadini di Montieri hanno davvero la concreta possibilità di dare una spallata al passato che ha governato per decenni il comune maremmano”.

“Noi di Fratelli d’Italia, – conclude Fabrizio Rossi – sosterremo con forza la candidatura di Maurizio Russo, in quanto siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per amministrare bene Montieri, e soprattutto sia in grado di dare quella svolta di rilancio economico, sviluppo e serenità di cui tutta la comunità montierina a veramente bisogno”.