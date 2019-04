C’è la Stramagliano, il Corri nella Maremma riparte il Primo Maggio

MAGLIANO IN TOSCANA – La quinta tappa del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma è la Stramagliano, la mattina del Primo Maggio.

Nata nel 2011, quando vinsero Fabio Tronconi e Maria Merola, ha visto poi imporsi per tre volte (compresa l’edizione del 2018) Joachim Nshimirimana, fresco vincitore della Orbetello Half Marathon; tre sono i successi anche per Antonella Ottobrino. Otto sono i chilometri del percorso.

Ritrovo dalle 8 in piazza della Repubblica, con partenza alle 9,30. Le premiazioni, ai primi tre assoluti e ai primi tre di ciascuna categoria, sono previste attorno alle 11,15 in municipio. L’organizzazione è del Team Marathon Bike e della lega atletica Uisp. Per informazioni 3200808087.