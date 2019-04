Battuta 4-1 la Cuoiopelli: il Grifone chiude a +7 il campionato

GROSSETO – Si conclude con l’ennesima vittoria la stagione del Grosseto che, dopo aver vinto il campionato di Eccellenza con tre settimane di anticipo, regala un altro successo ai propri tifosi chiudendo il campionato con sette punti di vantaggio sul Fucecchio. Un poker importante – di Del Nero, Raito, Ciolli e Boccardi le reti – che mostra la grande forma fisica e mentale degli uomini di Magrini, in attesa di giocare il 9 giugno a Firenze la Supercoppa di Eccellenza.

Contro la Cuoiopelli ad andare in campo sono soprattutto Del Nero, per lui poche partite fin qua, e Villani, autore del gol vittoria contro il Fucecchio che ha regalato il campionato ai maremmani. I ritmi sono chiaramente più blandi del solito ma a passare in vantaggio sono gli ospiti con il gol dello stesso Del Nero, che insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pallino del gioco è degli ospiti, che dieci minuti dopo sfiorano il raddoppio, ma devono subire il pareggio al 35′ da parte di Mengali. Nella ripresa dopo un quarto d’ora il Grifone trova nuovamente il vantaggio con Raito, mentre alla mezz’ora la Cuoiopelli rimane con un uomo in meno per l’espulsione di Tempesti. Pochi minuti dopo i biancorossi maremmani allungano, con la rete di capitan Ciolli, mentre il quarto sigillo lo firma a cinque minuti dalla fine Boccardi.

La partita si chiude così, con un successo che bissa anche grazie ai numeri la superiorità del Grifone rispetto a tutte le altre avversarie: 24 vittorie, 4 pareggi e 3 sole sconfitte sono i numeri di una stagione da incorniciare che non è ancora finita. Domani l’incontro con il Comune e giovedì prossimo la finale, in gara unica, di Supercoppa di Eccellenza.

Cuoiopelli-Grosseto 1-4 (1-1)

CUOIOPELLI: Morini, Rossi, Battistoni, Mancini L., Raffaelli, Morelli L., Niccolai, Caciagli, Tempesti, Mengali, Benvenuti. A disposizione: Grasso, Bellemo, Botrini, Ferretti, Francesconi, Ghelardoni, Landi, Paolicchi. All. Cipolli.

GROSSETO: Nunziatini, Del Nero, Ciolli, Gorelli, Sabatini, Fratini, Luci, Raito, Pierangioli, Boccardi, Villani. A disposizione: Cipolloni, Lepri, Bianchi, Pizzuto, Consonni, Fregoli, Zagaglioni, Camilli, Cantore. All. Magrini.

ARBITRO: Cristiano Biagini della sezione di Lucca (Gianfranco D’amico di Empoli, Tommaso Cardini di Firenze).

RETI: 8’ Del Nero, 35’ Mengali, 17’ st Raito, 33’ st Ciolli, 40’ st Boccardi.

NOTE: al 30’ espulso Tempesti.