Altro tie break amaro per Follonica: Cascina sbanca il Palagolfo

FOLLONICA – La maledizione del tiebreak ha colpito ancora. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini ha salutato il pubblico del Palagolfo, nell’ultima gara casalinga della stagione, uscendo sconfitta per 3-2 contro la Pallavolo Cascina. Un punto in più in classifica contro la seconda forza del campionato, ma ennesima occasione persa per fare bottino pieno. E dire che la partita si era messa subito male per il sestetto follonichese di coach Rossano Rossi: pisane avanti due set a zero. Poi la svolta: la terza interminabile frazione di gioco è di Follonica, che si aggiudica anche il quarto set. Nel tiebreak però ad avere la meglio è Cascina. E Follonica si ritrova ancora una volta sconfitta nella frazione decisiva.

«Che dire? Il tiebreak è davvero una maledizione per noi in questa stagione – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica Hotel Parrini –. Siamo arrivati a giocare il quinto set in nove partite e in otto occasioni abbiamo perso. Questione di atteggiamento, certamente, ma alcune volte ci è mancato anche un pizzico di fortuna. Comunque abbiamo salutato il pubblico del Palagolfo con una partita spettacolare, ci prendiamo questo punto e pensiamo a concludere il campionato con l’ultimo impegno della stagione. Un campionato per Follonica sicuramente positivo». La Pallavolo Follonica torna in campo sabato 4 maggio alle ore 18 a Pescia contro la Pallavolo Delfino Pescia per l’ultima giornata del campionato di Serie C 2018/2019.

25° giornata – Serie C girone A

Baia del marinaio Volley Cecina-Luca Consani Grosseto 3-0

Flora Buggiano-Pallavolo Delfino Pescia 3-0

Errepi Mtk Grosseto-Lupi Estintori San Miniato 3-0

Under 21 Lupi Santa Croce-Fanball Il Discobolo 3-0

Under 21 Pediatrica Specialist-Entomox Peimar Calci 0-3

Volley Pantera Lucca-Volley Sei Rose Rosignano 3-1

Pallavolo Follonica-Pallavolo Cascina 2-3

Classifica

Baia del marinaio Volley Cecina 68

Pallavolo Cascina 60

Entomox Peimar Calci 54

Flora Buggiano 53

Errepi Mtk Grosseto 50

Volley Pantera Lucca 41

Volley Sei Rose Rosignano 34

Pallavolo Follonica 34

Lupi Estintori San Miniato 33

U21 Lupi Santa Croce 31

Luca Consani Grosseto 25

U21 Pediatrica Specialist 20

Pallavolo Delfino Pescia 20

Fanball Il Discobolo 2