A Capalbio Marco Donati presenta la lista: «Servono coraggio, passione, appartenenza»

CAPALBIO – Nella galleria delle esposizioni del Frantoio si è tenuta nel pomeriggio di oggi la presentazione della lista Vivere Capalbio a sostegno del candidato sindaco Marco Donati. «Sono state tre le parole con le quali il candidato sindaco ha rappresentato la sua scelta – affermano dalla lista -: il coraggio, la passione, l’appartenenza. L’impegno per una formazione di qualità delle nostre giovani generazioni, il sociale, lo sviluppo ed il lavoro dovrà vederci costantemente promotori di azioni».

Marco Donati ha iniziato con le presentazione delle quattro donne che lo affiancheranno: Carla Donnini, Tiziana Zaganella, Roberta Pelosi e l’attuale assessore al Turismo Giulia Pipi. Poi gli uomini: Alessandro Benini, Federico Santi, Flavio Barile, Giuliano Capitani, Mario Zicchieri, Luigi Trabucco. Completa la lista il vice sindaco in carica Alessio Teodoli ed in ultimo Luigi Bellumori che ha passato il testimone a Marco Donati dicendo «sono a disposizione, spero poterti essere utile».

Da martedì 30 aprile il tour delle iniziative pubbliche partirà dalla Torba alle 21. «Il programma depositato ieri all’Ufficio elettorale di Capalbio frutto di un lavoro di ascolto e di squadra è un insieme di linee generali che consideriamo aperte – afferma Donati -. La campagna elettorale che immagino e per la quale mi impegno è di rispetto e di contenuti. Essere cittadini di Capalbio deve farci sentire orgogliosi di esserlo e questo richiede impegno costante al quale nessuno di noi deve sottrarsi. Disponiamo di un patrimonio di esperienze e competenze ma anche di altrettante importanti energie che possono dimostrarsi utili con idee e proposte significative per la crescita di questo nostro territorio e per accompagnare questa nostra splendida Comunità sino al 2024».