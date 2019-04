A Capalbio le famiglie dei 25 bambini nati nel 2018 pianteranno un albero per ogni bimbo

CAPALBIO – Venticinque giovani olivi andranno ad infoltire l’area verde tra la scuola materna e la scuola primaria di primo grado nel parco di via Piemonte a Capalbio Scalo. Come avviene ormai da 9 anni, le nuove piante saranno messe a dimora nell’ambito del progetto “Un albero per ogni nato” al quale partecipano fattivamente i genitori e le famiglie dei bambini in questo caso dei nati nel 2018. L’evento trae origine dalla Legge n. 113 del 29 gennaio 1992 che impegnava i Comuni a porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

Oltre alle famiglie dei neonati (25 nel 2018: Beatris Andreea, Denis Andrei, Livia, Ludovica, Oualaa, Ettore, Fatima Sahra, Aurora, Giorgio, Azzurra, Ilef, Bianca, Riccardo, Ottavia, Amal, Giada, Anastasia Mihaela, Alessandro, Filippo, Elodie, Emma, Naomi, Giacomo, Gaia, Leonard Eduard), l’invito è rivolto a tutta la Cittadinanza ed il programma prevede il saluto del sindaco, la consegna dell’attestato di proprietà ai bimbi nati nel 2018 e la benedizione del Parroco Don Marcello, prima della messa a dimora degli alberi ad opera dei genitori dei bambini (saranno fornite le pale).

Le piante utilizzate, tipiche della flora mediterranea, saranno fornite dal Garden Vivai Mediterranei di Selva Nera. Dopo la messa a dimora degli alberelli, sarà offerto a tutti gli intervenuti un piccolo buffet conviviale dalla Pro Loco Buranaccio presso gli antistanti locali della medesima in gestione. “Con questa iniziativa – spiega il sindaco Luigi Bellumori – il comune di Capalbio vuole coniugare, l’omaggio alla famiglia, per la nascita di un bambino, all’impegno ambientale, un punto fermo che le Amministrazione Comunali nel tempo hanno sempre avuto, per sensibilizzare tutti i cittadini sul tema della qualità dell’ambiente del proprio territorio per un ambiente più verde, più sano e vivibile scegliendo le piante di ulivo appunto quale sintesi di queste caratteristiche”.