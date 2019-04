Tetto rischia di crollare: in azione i vigili del fuoco

GAVORRANO – Rischio crollo per il tetto di una abitazione a Gavorrano. La palazzina di trova in via Turati e sul posto, allertati per una caso di dissesto statico, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Grosseto.

I vigili stanno operando sul tetto. Nessun problema per eventuali danni a persone perché nella casa in questo momento è disabitata.

(notizia in aggiornamento)