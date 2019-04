Romina Sani presenta i candidati di “Oltre”: «Una lista civica con molti volti nuovi». Tutti i nomi

CINIGIANO – «Romina Sani va “Oltre” e schiera una lista civica con molti volti nuovi» ad annunciarlo il comitato elettorale che sostiene il sindaco uscente e candidata per il secondo mandato.

«Il lavoro meticoloso di essere sindaco e di essere sempre all’altezza, capace e preparata – afferma Romina Sani – mi ha imposto una crescita formativa, una conoscenza profonda di ciò che siamo e possiamo diventare. L’amore fa difendere e accende il desiderio di condividere, di dare valore e cercare sviluppo. Tutto questo oggi ha prodotto una proposta di governo diversa e, spero, migliore, con una lista che rappresenterà questa volontà e l’impegno di tutti. Siamo qualcosa di più e “Oltre”. Ci proponiamo ai nostri amici e concittadini con la storia concreta dei cinque anni passati, con la conoscenza del territorio, dei fatti e delle azioni intraprese come basi per nuove idee e progetti per scrivere un bel futuro»

La lista che sostiene Romina Sani è composta da 7 uomini e 3 donne con un’età media di 38 anni.

Sono tre i consiglieri uscenti che si candidano di nuovo: Marco Balocchi, Sebastiano Sani e Daniela Tassi.

“E’ una lista ben equilibrata – spiega Romina Sani – che rappresenta tutto il territorio ed è caratterizzata da un positivo mix di esperienza e di rinnovamento con una percentuale interessante di volti nuovi. Sono entrate a far parte della squadra tutte persone ben radicate nel comune, che si vogliono impegnare in quanto mosse da un forte senso di appartenenza e di amore per il proprio territorio, persone che conoscono bene la realtà locale e hanno una grande voglia di fornire il proprio personale contributo. Competenza e contenuti, entusiasmo e determinazione, ma anche capacità di ascoltare e interpretare i bisogni del territorio sono la nostra forza.”

Romina Sani, ha 38 anni, vive a Porrona con la sua famiglia da quando era bambina. E’ stata per 5 anni assessore comunale prima di fare l’esperienza di sindaco nel mandato 2014 al 2019.

La lista civica è composta da:

Marco Balocchi, 41 anni, magazziniere, vive a Cinigiano.

Domenico Citarella, 49 anni, medico, vive a Cinigiano dal 2010.

Daniele Lampoglia, 28 anni, bancario, di Poggi del Sasso.

Riccardo Medaglini, 33 anni, agente di commercio, vive a Cinigiano.

Alessio Panfi, 30 anni, enologo, vive a Monticello Amiata.

Matteo Pellegrini, 29 anni, cantiniere, vive a Cinigiano.

Sebastiano Sani, 42 anni, avvocato, vive a Grosseto.

Sara Serafini, 33 anni, psicologa e psicoterapeuta, vive a Sasso d’Ombrone.

Daniela Tassi, 48 anni, trattorista, nata e cresciuta a Porrona, vive a Cinigiano.

Marta Temperini, 48 anni, insegnante, vive a Monticello Amiata.