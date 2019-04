Pronta la lista di Serena Tucci: «Un gruppo giovane ed entusiasta». Tutti i nomi dei candidati

CINIGIANO – Otto candidati a sostenere Serena Tucci nella corsa a sindaco di Cinigiano. La lista è operativa e ha iniziato a lavorare in vista delle elezioni del prossimo 26 maggio. “Abbiamo creato una squadra giovane – dice Tucci- tutti sono vogliosi ed entusiasti di dare il proprio contributo, ma anche desiderosi di inziare sin da subito a lavorare per il cambiamento”.

Nel frattempo Serena Tucci e i candidati stanno lavorando per mettere a punto una serie di incontri sul territorio e la presentazione ufficiale, ma attendono anche l’arrivo del senatore Manuel Vescovi che ha deciso di correre per il cambiamento di Cinigiano. “Attendiamo sul campo anche il nostro Senatore – spiega la candidata – per prepararci alle elezioni ed iniziare, con la squadra al completo, la nostra campagna elettorale. Con la sua esperienza saprà consigliarci in quella che consideriamo una grande opportunità per dare idee nuove e concrete a Cinigiano”.

Questi i candidati della lista “Noi per Cinigiano” che affiancheranno Serena Tucci nella corsa a sindaco: Alice Bianchini, Riccardo Bramerini, Gabriele Ferretti, Iacopo Franci, Sauro Massai, Daniele Puggioni, Lamberto Tognotti, Manuel Vescovi.