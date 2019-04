Marini presenta la lista: «Ci unisce l’amore per Arcidosso». Il più giovane ha 19 anni

ARCIDOSSO – “Ci unisce l’amore per Arcidosso ed il desiderio di costruire un futuro migliore per i nostri ragazzi. Dieci semi che vorremo far germogliare e far crescere forti per il bene della nostra comunità”. A parlare è Jacopo Marini che questa mattina presso la sala del Consiglio Comunale di Arcidosso, particolarmente affollata e trasmessa in diretta facebook, ha celebrato la Lista Arcidosso Comunità Viva, che sostiene la sua candidatura a sindaco per un secondo mandato.

La lista è stata ufficialmente presentata da due promotori, che rappresentano simbolicamente i due estremi anagrafici che sostengono le candidature: un millennials ed un ottuagenario. Il primo si chiama Filippo Bettazzi, studente nato nel 2000 ed il secondo è Paolino Fatarella, noto imprenditore locale nato nel 1935.

La squadra è composta da 12 candidati alla carica di consigliere comunale, ben delineata dal punto di vista della parità di genere, con 5 donne e 7 uomini, dove spiccano tre importanti riconferme e molte new entry. Molto ben rappresentati sono anche i territori, ciascuna frazione esprime almeno un candidato, in alcuni casi anche due. Troviamo le più variegate professionalità e competenze tra gli aspiranti consiglieri, dal mondo dello sport, della scuola, del sociale, dell’associazionismo venatorio nonché delle forze dell’ordine. Nutrita infine la rappresentanza giovanile, con ben 4 candidati sotto i 30 anni.

Jacopo Marini si è dichiarato molto soddisfatto della compagine con la quale si appresta ad affrontare le ultime quattro settimane di campagna elettorale ed ha riassunto brevemente i punti principali del programma, alcuni dei quali in continuità con il mandato che si sta concludendo. “Per amore di Arcidosso” è lo slogan che tiene uniti i 10 punti del programma, sottolineando la passione e l’impegno che tutti i candidati e lo staff elettorale hanno profuso in questi giorni di confronto con i cittadini e dal quale sono scaturiti i singoli impegni contenuti nella proposta elettorale.

Il programma si articola in due capitoli, la qualità dello sviluppo e dell’ambiente e la sicurezza sociale, seminando una serie di idee concrete da far germogliare non solo nel prossimo mandato ma anche per quelli a venire, con una visione di lungo respiro. Ma il sindaco uscente non ha monopolizzato troppo i riflettori sui dettagli ed ha rimandato quindi ad una prossima iniziativa la presentazione completa del programma, poiché la scena oggi era tutta per i 12 candidati, molti dei quali alla prima esperienza politica.

Ecco quindi la squadra di Jacopo Marini, sotto le insegne di Arcidosso Comunità Viva:

(in ordine alfabetico)

Nome Data di nascita Residente a Occupazione DANIELE BECHINI 14/04/1989 Arcidosso Ingegnere MAURIZIO BIANCHINI detto PANTANI 23/05/1965 Bagnoli Operatore ecologico CRISTINA BIZZARRI 28/08/1963 Arcidosso Insegnante DANIELE BONACCHI 05/09/1981 Arcidosso Impiegato JESSICA CIACCI 02/03/1996 Montelaterone Operatrice socio assistenziale SABRINA MELANI 10/06/1957 San Lorenzo Casalinga

(Vice sindaco uscente) RACHELE NANNI 05/05/1991 San Lorenzo Ingegnere

(Consigliere uscente) CRISTINA PASTORELLI 01/07/1967 Macchie Cuoca

(Assessore uscente) MAURIZIO RANUCCI 25/11/1966 Bagnoli Carabiniere in pensione MANFREDO RAVIOLA 25/08/1963 Salaiola Impiegato ROBERTO ROSI detto CODA 06/06/1955 Montelaterone Pensionato FILIPPO TIBERI 06/07/1989 Stribugliano Operaio

Marini ha poi ringraziato e presentato lo staff elettorale, composto dal Coordinatore del Comitato Elettorale, Marino Tintori, dal responsabile del programma, Marco Ciarafoni, dal responsabile della comunicazione, Aldo Ferretti. Ha infine ricordato l’imminente apertura, la settimana prossima, della sede del comitato elettorale, in Corso Toscana 58 ad Arcidosso dove avverrà la distribuzione del materiale informativo sul programma e dove si potranno incontrare i candidati.