Lista presentata all’ultimo minuto: salgono a sei i candidati a Follonica

FOLLONICA – Salgono a sei i candidati a Follonica, dove, all’ultimo minuti si è aggiunta la lista del Pci con il candidato Dario Bibbiani. La ultime firme utili sono state raccolte questa mattina, e la firma è stata presentata poco prima delle 12 all’ufficio elettorale, a pochi minuti dallo scadere dei termini.

«Dopo 30 anni a Follonica il PCI sarà in corsa con una propria lista e con il simbolo storico che tornerà ad occupare un suo spazio nella scheda elettorale – afferma in una nota il partito -. Saranno 13 i candidati al consiglio comunale più il candidato a sindaco. Dario Bibbiani, 65 anni, è dirigente dell’INPS di Grosseto. Accanto a lui altri iscritti del PCI che hanno accettato la candidatura per il Consiglio comunale: Maurizio Lombardini, Sonia Longhi, Leonardo Franchini, Mauro Lorenzini, Marianna Pignatelli, Stefano Tonini, Gian Piero Moretti, Roberta Bozzi,Mario Ciacci,Elisa Bartucci, Daniele Gasperi, Gabriele Porri, Stefania Laurenti».