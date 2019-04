Il Gavorrano chiede strada allo Scandicci per conquistare un posto nei playoff

GAVORRAONO – Ultima gara casalinga per l’U.S. Gavorrano che nella 37ª giornata del girone E di serie D riceve domenica alle 15, al Malservisi-Matteini, la visita del Viareggio. I ragazzi di Marco Cacitti, nonostante il pareggio casalingo con lo Scandicci, hanno conservato il quinto posto in classifica che garantisce la partecipazione ai playoff e contro i bianconeri, ormai condannati ai playout, cercheranno un successo per consolidare la loro posizione.

«Siamo dentro ai playoff – dice il mister Marco Cacitti – e ci vogliamo stare. Per questo cercheremo di battere il Viareggio. I nostri avversari provengono da un risultato importante, dal pareggio casalingo contro la capolista Pianese e dunque saranno motivatissimi, decisi a giocarsi la possibilità di avere il vantaggio del fattore campo nella sfida dei playout. Ci aspetta una gara impegnativa ma siamo pronti».

«Siamo consapevoli del fatto – prosegue il tecnico – che i playoff non contano niente, ma dopo lo straordinario girone di ritorno diventano un punto d’arrivo, per dare un senso alla nostra rimonta, un obiettivo morale».

I rossoblù contro il Viareggio hanno subito la prima sconfitta della gestione Cacitti (a causa di un rigore di Cicchiarelli al 46′ del primo tempo) e per questo cercheranno un riscatto. Si preannuncia insomma un pomeriggio ricco di emozioni. I bambini del settore giovanili del Gavorrano Real Follonica coloreranno gli spalti dello stadio di via Morandi a Bagno di Gavorrano e sosteranno Conti e compagni, a caccia della decima vittoria interna dell’anno.

LE ULTIME DAL CAMPO. Lo staff tecnico maremmano deve fare a meno di Nicola Lamioni, Andrea Capozzi e Mattia Pardera, infortunati, mentre Giulio Grifoni sconta l’ultimo dei tre turni di squalifica rimediati dopo l’espulsione nel big-match contro la Pianese. Marco Berardi non è al 100% ma è stato convocato e l’allenatore valuterà le sue condizioni prima di entrare in campo. Federico Conti ha invece smaltito completamente il dolore al polpaccio, mentre Davide Ferrante ha recuperato dall’infortunio alla schiena. Probabile qualche cambiamento nello schieramento titolare.

I convocati. Portieri: Petruccelli, Salvalaggio.

Difensori: Placido, Bruni, Ferrante, Amato, Bracciali, Mastino, Scognamiglio.

Centrocampisti: Berardi, Conti, Costanzo, Fontana, Cerretelli, Cordovani.

Attaccanti: Jukic, Gomes, Carlotti, Brunacci, Pastore.

Il programma della 37ª giornata: Aglianese-Cannara, Bastia-Tuttocuoio, Gavorrano-Viareggio, Massese-Seravezza, Pianese-Sinalunghese, Prato-Trestina, Real Forte Querceta-Ponsacco, San Donato-Ghivizzano, Sangiovannese-San Gimignano, Scandicci-Aquila Montevarchi.

La classifica: Pianese 70; Ponsacco 67; Seravezza Pozzi 62, Montevarchi 61, Gavorrano 60, San Donato 59; Montevarchi 58; Ghivizzano 58; Tuttocuoio, Prato 53, Cannara 50; Trestina 47; Sangiovannese 45; Aglianese, Bastia 44; Real Forte Querceta 43; Scandicci 39; Viareggio 36; Sinalunghese 33; San Gimignano 32; Massese 16.