Il Gavorrano affida a Vetrini tutta l’area tecnica. Per Ombronelli c’è il settore giovanile

GAVORRANO – Us Gavorrano e Real Follonica, per la stagione sportiva 2019-2020, hanno affidato la responsabilità dell’area tecnica di tutta la società al direttore generale Filippo Vetrini.

Per quanto riguarda il settore giovanile, sarà coadiuvato da Massimo Ombronelli, che assume il ruolo di direttore sportivo e che verrà presentato non appena le norme federali lo consentiranno. A Massimo, con una lunga esperienza al Saurorispescia come responsabile dell’area tecnica, vanno i migliori auguri di buon lavoro.

Il responsabile tecnico, per la stagione 2019-2020, della squadra under 19, partecipante al campionato nazionale juniores, sarà invece. Giulio Biagetti, che inizierà lunedì 29 aprile il torneo Passalacqua.