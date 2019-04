Bianciardi presenta i candidati e il programma: “Adesso per Capalbio” incontra i cittadini

CAPALBIO – «Si terrà domani alla Sala Cinema Tirreno di piazza della Repubblica a Borgo Carige l’evento di presentazione della lista civica “Adesso per Capalbio” a sostegno della candidatura a sindaco di Settimio Bianciardi per le prossime elezioni amministrative del 26 maggio» ad annunciarlo il comitato elettorale.

«La lista – spiega la nota – è formata quest’anno da una squadra ancora più composita di cinque anni fa, squadra che vede candidati dall’imprenditore agricolo all’insegnante, dal professionista all’impiegato, tutti rigorosamente provenienti da un impegno civico e sociale per il territorio che non nasconde alcun simbolo di partito».

«Siamo persone comuni che vivono e amano Capalbio in ogni suo angolo – commentano i componenti della squadra di Adesso per Capalbio – e vogliono impegnarsi per migliorarla sempre più. Con la decisione giusta. Siamo pronti per una campagna elettorale che si annuncia quanto mai combattuta»

«L’evento del 28 aprile – conclude la nota – sarà caratterizzato anche dalla presentazione di alcune idee e proposte da parte del candidato Sindaco. Dopo l’evento, seguirà un brindisi e un buffet a base dei prodotti tipici della tradizione capalbiese».