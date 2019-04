Bambini, ambiente e Toscana nella 19esima Festa dello Sport

GROSSETO – Diciannove anni di Festa dello Sport. Tra il 10 e il 12 maggio torna l’ormai tradizionale kermesse targata Uisp, con l’associazione di viale Europa che ha preparato tre giornate di eventi sportivi – e non solo – per tutti. Tre le tematiche di questa edizione: bambini, ambiente e indipendenza della Toscana.

“La Festa dello Sport – spiega Alberto Barazzuoli – presidente Uisp solidarietà e organizzatore della festa – continua a rappresentare un appuntamento importante per tutta la città, che con il passare degli anni ha saputo crescere e consolidarsi. Quest’anno abbiamo voluto arricchire questo nostro contenitore con novità importanti, che da una parte consolidano il rapporto con i giovani, da sempre un caposaldo della Festa. Dall’altro ci permettono di riscoprire le nostre tradizioni e l’orgoglio di sentirsi toscani. Ovviamente nel modo che a noi della Uisp piace di più: con lo sport, con l’amicizia e con la promozione di valori importanti”.

La cerimonia di inaugurazione ci sarà venerdì 10 maggio, alle 10, con il taglio del nastro da parte del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e del presidente provinciale Uisp, Sergio Perugini. Contemporaneamente spazio ai bambini delle scuole dell’infanzia di via Lago Maggiore, via Lago di Varano e via Marche, e a quelli della scuola primaria di via Monte Bianco che saliranno sul palco e si esibiranno a conclusione dei progetti “Le Gocce Ballerine” e “Giochi, danze e racconti del mondo”. Alle 11, invece, verrà presentato “Riskio, la salute in gioco”, proposto dalla scuola media Leonardo Da Vinci (classi seconda B e terza C): il gioco, progetto frutto di una campagna del Ministero della Salute sulla lotta al doping e la tutela dell’atleta nello sport, rimarrà a disposizione per tutta la festa.

Dai bambini alla tradizione e all’importanza della Toscana, con due iniziative realizzate con il patrocinio del consiglio regionale della Toscana.. Sempre venerdì 10 maggio, alle 18, la rievocazione “Indipendenza Toscana”. La voce narrante di Fabio Cicaloni accompagnerà il ballo in piazza con la coreografia della società Ginnastica Grifone. La musica sarà a cura dell’istituto comprensivo Grosseto 1 e della scuola media Leonardo da Vinci, si esibirà il Jump The Valda acroduo. L’indipendenza Toscana sarà celebrata anche con il classico appuntamento di Bicincittà, in programma domenica 12 maggio, che dalla sede della Uisp toccherà piazza Dante dove sarà accolta dalla Banda Città di Grosseto.

Terzo aspetto che caratterizza la Festa è quello ambientale. Sabato 11 maggio, alle 11, pedalata ecologica per arrivare al ponte sull’Ombrone. Nel pomeriggio, alle 16,30, il convegno “Sport e ambiente”al quale partecipano Riccardo Megale, assessore comunale, Lucia Venturi, presidente del Parco della Maremma, Angelo Gentili, segreteria nazionale di Legambiente. Infine, alle 17,30, mini-trail per bambini. Pedalata e convegno sono organizzati in collaborazione con Cesvot. Legambiente curerà anche laboratori di educazione ambientale.

Nei tre giorni di festa non mancheranno tornei, dimostrazioni ed esibizioni di tantissime discipline sportive tra gli impianti Uisp e il parco di viale Europa, che accoglierà anche quest’anno gli stand delle associazioni di volontariato, mentre durante le serate sono previste esibizioni di ginnastica, musica e danza.

“E’ bello sapere che la nostra festa è ormai parte della città – aggiunge il presidente Sergio Perugini – apprezzata sia dai grossetani che dalle istituzioni, sempre pronte a sostenere il nostro impegno. Impegno che il comitato dedica soprattutto alle sue società e agli associati, che per tre giorni possono davvero sentirsi a casa”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 10 maggio

Ore 9 SALA UISP area giochi Uisp – mostra elaborati dei progetti:

“Le gocce ballerine” e “Giochi, danze e racconti del mondo”

Ore 9,30 PRATO olimpiadiscolastiche (IsisFossombroni)

Ore 10 PALCO cerimonia di inaugurazione – saluto autorità

esibizione sui temi dei progetti

scuole dell’infanzia: via Lago Maggiore – via Lago di Varano – via Marche

scuola primaria: via Monte Bianco classi 3^A e 3^B – 4^A e 4^B e 4^C

Ore 11,00 PALCO presentazione gioco “Riskio”

scuola media “Leonardo da Vinci” – classi 2B/3C

Ore 15,30 PRATO centro cinofilo “I laghi” – attività di agility dog

Ore 16,00 PALCO associazione Aurora – esibizione

Ore 16,40 PRATO Skeep – attività di atletica

Ore 15,30 IMPIANTO tornei amatoriali di tennis

Ore 16,00 IMPIANTO calcio – torneo di calcio a 5 “nessuno escluso”

atletico maremma vs rappresentativa consiglio comunale Grosseto

Ore 16,40 PALCO Argentario Senza Ostacoli/ Polvere di Magnesio – esibizione di ginnastica

Ore 17,30 PRATO Bubble Soccer Maremma – esibizione

Ore 18,00 PALCO rievocazione storica – indipendenza toscana

presentazione

esibizione: Jump The Valdaacroduo

voce narrante: Fabio Cicaloni

“Ballo in piazza” coreografia a cura dell’ASD Ginnastica Grifone

musica a cura dell’istituto comprensivo GR1 – S,M, “Da Vinci” orchestra Mozart

Ore 18,20 PRATO partenza fitwalking– aperta a tutti

Ore 21,00 PALCO Gym&dance-esibizione di danza e ginnastica conArtistica Grosseto, Dance system, Progetto Danza, Barbanella Uno, palestra Europa Danza

Sabato 11 maggio

Ore 9 PRATO olimpiadi scolastiche (Isis Fossombroni)

Ore 11 PRATO partenza pedalata ecologica

dalla sede della Uisp al ponte dell’Ombrone – sosta con pranzo al sacco

Ore 14,30 PRATO Artistica Grosseto – allenamento Flag Pole

Ore 15 IMPIANTO Pallavolo

5° Torneo 4×4 misto giallo amatori

Ore 15,30 PRATO Arrivo pedalata ecologica con buffet di ristoro

Ore 16,30 PRATO convegno “Sport e ambiente”

Ore 17 PRATO Bubble Soccer Maremma –esibizione

Ore 17 PALCO palestra Europa Danza- esibizione

Ore 17,30 PRATO partenza Minitrail

Ore 18 PRATO partenza Fitwalking – aperta a tutti

Ore 18 SALA UISP premiazioni Corri nella Maremma 2018

Ore 18 PALCO “Le sempre in forma Roccastrada” – esibizione

Ore 18,30 PALCO Dance System – esibizione

Ore 21 PALCO “Ballando …… sotto le stelle”

esibizione scuola di ballo Uispe Ri-animazione Latina

“Ballo per tutti” con Stefania e Diego e Ciccio Dj

con la partecipazione del cantautore Claudio Orlando

Domenica 12 maggio

Ore 9,30 PRATO Bicincitta’ “Pedaliamo in ricordo dell’indipendenza

toscana”

partenza sede Uisp

Ore 10,30 piazza Dante – accoglienza con Banda Città di Grosseto

intervento celebrativo autorità

Ore 12 IMPIANTO arrivo Bicincittà

buffet di ristoro e sorteggio premi partecipazione

Ore 11 PRATO incontro partecipanti Afa Day e passeggiata ecologica

Ore 12,30 IMPIANTO pranzo Afa Day

Ore 15 PRATO tombolata per tutti

Ore 15.30 PRATO Pompieropoli

Ore 15 IMPIANTO Pallavolo– 1° torneo under 18 misto giallo

Ore 16 PRATO esibizione “Il Signore degli anelli”- Vittorio Valvo

Ore 16 PALCO Afa Day– saluti autorità

esibizione ginnastica dolce di Tirli con l’istruttrice Meza Luisa Del Valle

dimostrazione ginnastica “Otago” con l’istruttrice Sguazzini Ilaria

esibizioni ginnastica dolce Gruppo Sala Pace con le istruttrici Irina e Elena

Ore 17 PALCO palestra Europa Danza – esibizione

Ore 18 PALCO gruppo folkloristico “I briganti di Maremma” – esibizione

Beach tennis

Ampio spazio alle attività e alla promozione della nuova tensostruttura in sabbia caraibica

Area giochi (tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19,30)

alimentazione e sport: “Crescere insieme” – laboratori educativi a cura di Legambiente

giochi tradizionali: area giochi Uisp – Camper club

laboratori di disegno

comunita bahai

ciclismo – percorso di mountain bike

pallavolo – attività libere tra pallavolo e beach volley

calcio – calcetto