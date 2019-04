Amministrative2019 Stella: «Anche sulle piste ciclabili Bonifazi arriva secondo»

SCARLINO – «Ci fa piacere che il candidato Emilio Bonifazi apprezzi i progetti già realizzati o in fase di realizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale per il territorio di Scarlino, tanto da riprenderli nel suo programma elettorale» a dirlo il sindaco uscente Marcello Stella, candidato per il secondo mandato.

«Vorrei precisare – aggiunge Stella – che la rete delle piste ciclabili è già molto avanti nello stato di realizzazione e il suo completamento è uno dei punti di forza del programma della lista “Scarlino insieme”, come già annunciato in occasione della presentazione dei candidati. Il Comune di Scarlino è stato tra i primi ad aderire al progetto della ciclopista tirrenica ed ha ottenuto importanti riconoscimenti in questo settore da parte di prestigiose associazioni, quali la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta)».

«Il nostro impegno – conclude Stella – è quello di migliorare le piste ciclabili e di ampliarle, oltre a realizzare piste sugli argini, per consentire a chi vive o soggiorna a Scarlino di raggiungere il mare in bicicletta senza dover necessariamente prendere l’auto; così come estenderemo i collegamenti ciclabili tra le frazioni. Ci sembrano progetti concerti e realistici, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, nonché della vocazione del territorio, piuttosto che pensare a un’arena a picco sul mare a Terrarossa».